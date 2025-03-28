暖意融融，春风拂面，有人踏青赏景，有人喷嚏连天。眼痒、流泪、鼻塞、咳嗽……这恼人的过敏症状像一张无形的网，将人困在春天的门槛外。

从药物过敏到食物过敏，再到花粉过敏，世界上的过敏原千奇百怪，但本质上都是免疫系统对一些外来物质产生了过度反应。说到这里，或许你也有相同的困惑：明明以前不过敏，为什么现在突然过敏了？小时候对某些东西过敏，长大后症状为何反而轻了，甚至完全不过敏了？其实，这背后可能存在多种影响因素，气候、环境和生活方式的变化等，都可能让每个人在生命中的某个阶段对某种物质产生过敏反应。换言之，过敏或许会在某个毫无防备的瞬间突然降临，因此，提前关注过敏问题，是我们每个人的必修课。

据世界卫生组织估计，目前全球约有4亿人患有过敏性鼻炎，3亿人患有哮喘。近年来，我国过敏性疾病的发病率也不断攀升，目前估计患病人群已超过2亿。患过敏性疾病，不仅会影响生活质量，严重的甚至可能危及生命。无论是其发病原因之复杂、患病人数之多、发病率的增长速度之快，还是病情的影响程度之深，都在给我们敲响警钟：过敏性疾病已成为一个不容忽视的公共卫生问题，亟需引起社会各界的高度重视。

当遭遇过敏，有人秉持“扛一扛”“拖一拖”的心态，觉得“忍忍就过去了”。殊不知，放任过敏反复发作，可能会让鼻炎升级为哮喘，导致“小病”拖成“大病”。虽说过敏难以根治，但我们可以通过调整生活方式、加强预防等手段，免受过敏困扰。有人善用“躲”字诀：清晨紧闭门窗，外出全副武装，甚至从北方杨絮漫天的城市“逃”往南方，只为避开过敏原的围追堵截；还有人遵照医嘱，提前1—2周使用抗组胺药物或鼻用激素，为身体筑起一道“防火墙”……对于顽固性过敏，脱敏治疗提供了一种新思路，通过微量多次注射过敏原，让免疫系统逐渐“脱敏”，最终实现与过敏原的“和平共处”。

当然，防治过敏不能仅靠个人努力，社会各界也要积极行动起来。在过敏防治的路上，我们已看到不少积极举措：多地气象部门上线了花粉过敏指数播报，为过敏患者提供预警服务；一些城市的绿化也在悄然改变，有的给易致敏树木进行“洗剪吹”，有的开始更换绿化植株品种，有的开展花粉治理科技攻关，那些易引发过敏的圆柏、蒿草等植物，正逐渐被更适宜大众的植物替代……当个体的努力与社会的系统支持相互配合，就能织就一张更严密的过敏防护网。

过敏虽烦，但不必恐慌。科学防治、积极面对，别让过敏“偷”走你的春天。