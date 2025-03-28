预防流感，自我保护很重要

春季是流感高发季，如何预防流感？《流行性感冒诊疗方案（2025年版）》提出，接种流感疫苗是预防流感最有效的手段，可降低接种者罹患流感和发生严重并发症的风险。

中日友好医院呼吸与危重症医学科副主任医师王一民表示，考虑到疫苗接种到人体后，一般需要2—4周才能产生保护作用，最好在流感季开始之前接种疫苗。如果错过最佳接种时间，在流感季中及时接种也可以起到保护效果。“一老一小”，孕妇，慢病患者，在医院、学校、托育机构工作的人员属于流感易感人群，建议及时接种疫苗。

保持良好个人卫生习惯是预防流感的重要手段。中国疾控中心研究员王丽萍说，勤洗手、保持环境清洁和通风、在流感流行季节尽量减少到人群密集场所活动、避免接触呼吸道感染患者。保持良好的呼吸道卫生习惯，咳嗽或打喷嚏时，用上臂或纸巾、毛巾等遮住口鼻，咳嗽或打喷嚏后洗手，尽量避免触摸眼睛、鼻或口。出现流感样症状应当注意休息及自我隔离，前往公共场所或就医过程中需戴口罩。

患上流感如何处理？北京协和医院呼吸与危重症医学科主任医师张弘说，流感一般可以自愈。健康人，如果是低热、流鼻涕等症状可以先观察，在家好好休息，对症治疗就可以。高热、头痛、四肢酸痛明显患者，建议到发热门诊就诊。婴幼儿、高龄老人或者有较严重的基础病患者，需要尽早就诊。

《 人民日报 》（ 2025年03月28日 19 版）