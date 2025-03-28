应对过敏，这些办法真管用

春季花粉、柳絮、粉尘等过敏原增多，如何预防和应对过敏？

春季常见的过敏性疾病包括呼吸道过敏性疾病、皮肤过敏性疾病等。首都医科大学附属北京中医医院皮肤科副主任医师姜希表示，过敏的典型症状表现为打喷嚏、流鼻涕、鼻塞，以及眼睛痒、流泪和灼热感，还有部分患者合并支气管哮喘、过敏性皮炎等疾病。

还有一类人群皮肤容易出现红斑、风团，俗称起了“风疙瘩”。姜希告诉记者，“风疙瘩”一般指荨麻疹，中医称其为瘾疹，临床表现主要为皮肤出现大小不等的红斑，往往瘙痒剧烈。这是由于春季过敏原增多，加上风沙、环境干燥等因素，一些人见风后，便容易出现季节性皮肤瘙痒。

无论是何种过敏，脱离过敏原是防控过敏性疾病的重要措施。首先要找到病因，建议患者做过敏原检查，筛查花粉、粉尘、螨虫、动物皮屑、霉菌等过敏原，寻找日常生活中可疑致敏因素。

其次，易过敏人群应尽量避开树木和草丛等过敏原较多的地方。外出做好个人防护，包括戴眼镜、口罩等。还可以适当涂抹温和的护肤品，保持皮肤湿润，改善皮肤干燥情况。

“若过敏反复发作、症状明显，建议及时到医院治疗。抗组胺药是常用的药物，中医则有中药、针灸、拔罐等特色疗法，冲洗鼻腔也可以减轻过敏反应。平时应加强锻炼，增强体质，提高机体的免疫力。”姜希说。

《 人民日报 》（ 2025年03月28日 19 版）