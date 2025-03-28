记者最近逛商场发现，一些新能源汽车品牌展厅入驻商场，不少消费者走进展厅看车型、聊性能、体验车内空间。

经过多年市场培育，新能源汽车逐渐从购车的备选方案，发展为不少消费者的优先选择。数据印证了这一趋势：2025年1—2月，新能源汽车产销分别完成190.3万辆和183.5万辆，同比均增长52%。在乘用车市场，去年多月新能源新车销量占比超50%。

新能源汽车产业快速发展，也有“成长的烦恼”，新能源车险就是其中之一。近年来，我国实施车险综合改革，推出新能源车险专属产品，为新能源汽车产业发展提供了有效保障。也要看到，新能源汽车阶段性地出现了出险率和维修成本较高、部分车型保费较高、少数车辆投保不畅、新能源车险经营亏损等情况。

为进一步提升新能源车险保障能力和水平，不久前，金融监管总局、工业和信息化部、交通运输部、商务部发布《关于深化改革加强监管促进新能源车险高质量发展的指导意见》（以下简称《指导意见》），着力推进新能源车险供需两侧改革，通过综合施策，努力实现“标本兼治”。

一方面，多措并举推动精准服务、努力实现“愿保尽保”。从市场情况看，一些车型数据积累不足、风险水平较高，可能被保险公司拒保。《指导意见》引导建立高赔付风险分担机制和平台，为投保难的新能源车主搭建便捷投保渠道。消费者在该平台自主选择保险公司投保，相关公司不得拒保。“车险好投保”平台1月25日上线，截至2月25日，已有11.4万辆新能源汽车通过平台投保。这一举措体现了保险行业的担当作为。未来，根据实践情况，应持续优化平台服务及相关政策安排，更好发挥其作用。对保险公司来说，还应结合消费者多样化需求，设计推出“车电分离”等产品，为不同消费群体提供精准保障。

“治标”还要“治本”。新能源车险较高的出险率及赔付率，是造成新能源车险保费贵、承保亏的主要原因。要实现消费者“省钱”、保险业“不亏”，降低新能源汽车维修成本是“治本之策”。一方面，应加快构建完善新能源汽车零部件生态系统，降低零部件使用成本。对车企来说，要优化汽车安全及维修经济性设计，避免车身部件过度集成化、一体化。消费者自身也要养成良好用车习惯，加深对新能源汽车结构原理等的认识，掌握驾驶操作技巧，了解日常维护要点，降低车辆故障率和交通事故发生率。各方合力推动降低新能源汽车维修使用成本，将为车险保费下降、服务提质打开更大空间。

值得一提的是，新能源车险也能在更多应用场景中发挥价值。例如，在二手车流通环节，车辆是否大修过、泡过水，是消费者关注的事。车险承保机构恰能全面、准确地掌握相关信息。通过推动实现新能源汽车数据跨行业合规共享，保险业能够为促进二手车流通发挥更大作用，更好提振新能源汽车消费。《指导意见》提出，加快建设汽车全生命周期信息交互系统，促进汽车梯次消费。在保障数据安全的前提下，持续深挖车险数据应用价值，相信保险业将为新能源汽车产业发展提供更大助力。

《 人民日报 》（ 2025年03月28日 19 版）