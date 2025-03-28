失智老人护理 “一床难求”咋解

疑

照护床位非常紧俏

“目前轮候平台上还有1000多人在排队，其中将近一半是失智老人，我们院镇龙院区和上水院区的中度失智老人照护床位都住满了。”广东广州市老人院副院长朱国栋说，“家属常问我们，这个月老人能不能住进来？”

“我们卫生院的医养结合中心收治了24位老人，目前已全部住满，其中失能失智老人占一半以上，还有不少人在排队申请。”重庆市北碚区天府镇卫生院院长谢维说。

失智老人是指不同程度患有认知障碍的老年人，主要表现为记忆力减退、语言表达困难、判断力下降、情绪波动等。随着年龄增长，认知症患病率明显增加。由上海交通大学医学院附属仁济医院牵头编撰的《中国阿尔茨海默病报告2024》显示，目前我国阿尔茨海默病及其他痴呆患病人数超过1600万。

目前在我国养老机构中，失智老人床位供应不足的问题较为明显。广州市今年年底前计划建成4000张认知症照护床位，去年底已完成建设3081张，现在缺口在900多张。重庆多家养老机构负责人也表示，院内针对失智老人的照护床位“非常紧张”“老人排队等候时间较长”。

失智老人护理为何会“一床难求”？如何让失智老人尽快获得一张专业、普惠的照护床位？针对这些问题，记者进行了调查。

探

缺乏标准、机构成本高、照护难度大

在实地采访中记者发现，失智老人护理“一床难求”，主要与缺乏照护标准、养老机构建设运营成本较高、失智老人照护难度较大等因素有关。

先看照护标准。

“认知症老人照护是养老服务中的重点和难点。与普通老人照护相比，认知症老人照护更加复杂、要求更高，我国目前在认知症老人照护方面缺乏相关的标准和指引，不少养老机构只能按照自己的理念开展照护服务，这影响了一些机构参与认知症老人照护服务的积极性。”朱国栋说。

在广州市老人院上水院区慈慧楼，记者看到，失智老人在社工或者护理员照护下吃早餐。之后，护理员陪伴老人们做益智游戏和小手工，行动不便的老人则坐在轮椅上，在一旁跟做手操、肩部操。

“接下来院里会安排社交活动，比如体感游戏或者怀旧聊天，如果老人有医疗需求，就做康复和理疗，下午一般安排讲故事等舒缓的文娱活动。我们通过多种非药物疗法，尽可能保持老人大脑的认知功能。”朱国栋说。

记者在采访中了解到，患有认知障碍的老人记忆力、理解能力下降，养老机构需要通过认知训练、感官疗法、运动疗法等帮助老人训练，减轻他们的认知功能退化。对于能自主行动的失智老人，养老机构要通过颜色区分来引导他们识别生活空间，同时加强机构管理，防止走失等意外发生。

“从设施设备到医疗护理、康复训练，失智老人照护涉及一系列复杂的内容和流程，需要更好实现标准化、科学化，让机构有章可循，进入这个领域的门槛也就会降低。”朱国栋说。

再看养老机构成本。

“我们是公建民营养老院，设有专门的认知症照护专区，以及供认知症患者疗养的花园，总体建设成本比较高。据我们了解，广州市养老机构一张认知症照护床位的建设成本在15万元到20万元之间。”广州市天河区老人院院长石晶说。

除了建设成本较高，认知症照护床位运营成本也不低。石晶介绍，失智老人的餐费和营养费比普通老人更高，院方花在老人康复训练、聘请护理人员上的钱也更多，“装修适合失智老人生活的空间，引入帮助他们康复训练的设备都需要费用。认知症老人往往有周边症状，比如夜间游走、生活作息昼夜颠倒等，因此我们机构夜间也需要投入更多护理人员进行照护，人力成本更高。”

重庆市北碚区蔡家岗街道社区养老服务中心由民企运营，该机构负责人王燕梅说，照护失智老人需要更高的护工配比。“以我们机构为例，普通老人护工配比为1：10，即1名护工照顾10名老人，失智老人护工配比则为1：3，1名护工只能照顾3名老人，这带来了更高的人力成本投入。”

“失智老人的照护难度大、成本高，一些条件不足的中小养老机构只能将普通老人与失智老人混住，这会带来一系列管理问题，普通老人的家属也大多反对，所以部分机构不愿意接收失智老人入院。”广州市社会福利与养老服务协会会长王立军说。

一名重庆养老机构的从业者表示，在是否接收失智老人入院的问题上，该机构面临一定的困境，如果接受失智老人入院，机构就需要建设认知症照护专区，由于建设和运营成本较高，相应地也要向家属收取更高的费用，否则无法保证服务质量。如果降低费用，就只能亏损运营或是降低服务标准，不利于机构的可持续发展。

三看照护难度。

失智老人照护难度较大，也让一些养老机构望而却步。

从护理专业毕业后，杨杰在蔡家岗街道社区养老服务中心工作了5年，“我的同学毕业后还是更倾向于去医院工作。照顾老人很辛苦，有的老人性格就像小孩一样，又比小孩力气大，有的失智老人控制不住自己，你给他喂饭，他会突然吐出来，年轻人不太愿意干这个活。”

重庆市重能春常在后峰湖康养中心开辟了专门的楼层照护失智老人，护工唐阿姨说：“有的失智老人有狂躁行为，半夜三更都要往外面跑，照顾他们太操心了。相比照顾3名失智老人，我更愿意照顾10名普通老人，工作还更轻松些。”

“有的失智老人身体不舒服，会通过一些特殊的方式表达出来，护理人员必须对老人的一举一动非常熟悉，才能明白老人行为背后的意义，这给照护又增加了难度。”杨杰说。

照护失智老人，护理人员需要具备较高的专业素质。朱国栋说，失智老人需要的是多学科团队的专业照护服务，包括医生、护理人员、康复师、营养师等，一般机构不具备这个条件。

“照护失智老人对于护工的护理水平要求比较高，也要求护理人员更有耐心和责任心，我们经常要给照护人员做心理疏导，提高他们的职业认同感，但人员流失还是比较严重。”石晶坦言。

析

加大长护险支持 完善居家照护服务

近年来，各地方各相关部门都在持续关注认知症老人的照护难题。

国家市场监督管理总局（国家标准委）相关负责人介绍，目前我国已出台《养老机构 认知障碍友好环境设置导则》，提出了居住、卫浴、交通、餐饮和活动等空间的设置指导。同时，正在积极推进制定《养老机构认知障碍老年人照护指南》等国家标准，明确对养老机构认知症老人照顾的设施设备要求、人员要求、服务内容及要求等，目前该标准已完成起草工作。

多地出台政策帮助养老机构解决资金问题。例如，广州对提供认知症照护等养老服务的民办养老机构，给予场地优惠、税收优惠以及建设补贴、运营补贴，大力支持认知症照护床位建设。

“建议加大长期护理保险制度向认知症老人倾斜力度。重庆重度失智老人目前能领到60元每天的长护险补贴，降低了失智老人家庭的经济负担。”重庆市北碚区民政局副局长高兴仁说。

失智老人照护需要专业人才。长期关注认知症老人照护问题的广州市人大代表马粤君建议：“要尽快构建失智老人照护人员培训体系，为照护者开展相关培训，有条件的照护人员应接受相关职业培训并获得资格证书。”

在现有条件下，家属是失智老人护理的重要力量。马粤君说，有关方面要积极为家属提供支持和帮助，向他们宣传认知症相关知识，组织照护经验分享，排解他们的压力、提供“喘息”服务。

“要做好社区照护环境建设和家庭照护者培育，未来轻度失智老人可以在社区和家庭中享受居家照护服务，养老机构提供居家、社区和日托照护服务的专业支持。”王立军建议。

（本期统筹：葛孟超）

《 人民日报 》（ 2025年03月28日 19 版）