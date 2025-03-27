焕新出发 乐百氏拥抱健康消费新趋势

3月25日至27日，第112届全国糖酒商品交易会（以下简称“糖酒会”）在四川成都世纪城新国际会展中心和中国西部国际博览城举办。糖酒会期间，国民品牌乐百氏举办了新品上市发布会，通过糖酒会平台，回归大众视野。

位于第112届全国糖酒商品交易会的乐百氏展馆。（受访者供图）

“乐百氏今年36岁了，这个与‘80’‘90’后一起成长起来的品牌，承载着一代消费者的童年回忆。”乐百氏（广东）饮用水有限公司副董事长兼执行董事喻蕾说，作为国货品牌，乐百氏正以全新的姿态焕发新活力。

关于食品饮料行业如何拥抱新需求、新趋势，乐百氏品牌表示，在健康消费逐渐被重视的当下，要密切关注消费者需求的变化，深入了解新一代消费者的偏好和习惯。通过市场调研、数据分析等手段，精准把握消费者对于健康、营养、便捷、个性化等方面的新需求，为产品创新提供方向。同时，乐百氏也呼吁国货品牌要用技术敬畏守护国民记忆。

据了解，自创立以来，乐百氏便始终致力于为消费者提供优质的饮品。乐百氏品牌认为，现阶段，健康消费的趋势日益兴起，在一定程度上引发了全行业的新品研发浪潮，并提供了更好的市场落脚点。要以科技创新为驱动，寻找消费痛点，不断创新产品线，满足消费者对健康饮品的需求。

近年来，乐百氏品牌以相应举措践行绿色可持续发展理念。通过不断优化生产流程，以降低环境负担，在生产过程中，倡导并坚持绿色运营，严格处理废水废气等污染物，确保所有排放均达到国家及地方环保标准。同时，还投资引进了先进的环保设备和技术，如高压清洗机等，以降低电耗和水耗，提高资源利用效率。

对此，乐百氏品牌表示，在当今这个追求可持续发展的阶段，环保与绿色发展已成为各行各业不可忽视的重要议题，也是企业在经济发展中应践行的社会责任。要将环保理念融入企业发展的每一个环节，以实际行动走好绿色发展之路。

2023年，乐百氏启动品牌焕新工程，提出成为高品质的健康饮品专家的愿景，赋能经典AD钙奶回归上市，唤起了消费者对品牌的情感记忆；并依托“一种AD钙奶饮料加工工艺评估方法、系统及介质”“塔格糖奶茶加工工艺评估方法及系统”等专利，持续加码科研，探索饮品领域新方向，将科研成果融入产品，积极拥抱消费新趋势。乐百氏品牌提出，可持续的发展理念不仅仅体现在绿色环保层面，社会公益活动、产业链上下游企业的良性合作，都是促进可持续发展的重要动力。