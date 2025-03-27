直播预告：新生儿窒息紧急应对措施与预防策略

新生儿窒息是指新生儿出生后无法建立正常自主呼吸，进而引发低氧血症、高碳酸血症以及全身多脏器损伤，是导致新生儿死亡与儿童伤残的重要原因之一。哪些因素可能造成新生儿窒息？发生窒息后怎样进行复苏？在复苏的同时怎样减少或避免并发症？

3月31日14:00至15:00，湖南航天医院新生儿科主任廖建兰将做客“人民好医生”直播间，就“新生儿窒息紧急应对措施与预防策略”话题与网友进行交流，欢迎届时收看。

嘉宾简介：

廖建兰，主任医师，湖南航天医院新生儿主任。中国新生儿复苏培训项目省级师资。新生儿早期基本保健市级师资。中国医师协会新生儿科医师分会伦理与医患沟通学组委员会委员。海峡两岸医药卫生交流协会第二届新生儿学专业委员会神经病学组组员。湖南省女医师协会副主委委员。湖南省医师协会第二届新生儿科医师分会委员。长沙市新生儿质量控制中心副主任委员。长沙市科普教育协会第一届儿童保健科普专业委员会副主任委员。长沙市医学会第三届新生儿专业委员会常务委员。

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