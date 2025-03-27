连锁加盟店食品安全问题频出 江苏省消保委发布提醒

人民网北京3月27日电 （记者郝帅）据江苏省消保委微信公众号消息，近期，麻辣烫、黄焖鸡等国民小吃相继有品牌传出负面新闻，相关事件引发社会广泛关注，消费者对连锁加盟店食品安全隐患表示担忧，呼吁加强行业监管。

江苏省消保委认为，加盟店出问题，企业策略需调整。连锁加盟模式的出现源于一些企业希望以较低成本快速占领市场，在这一模式下个体创业者可以通过加盟成熟品牌获得经营指导、品牌影响力和专业化、标准化管理水准从而降低创业风险，当前该商业模式发展迅猛，成为零售、餐饮、服务等行业的主流模式之一。但在快速扩张过程中，一些品牌“重规模、轻管理”“重利润、轻标准”，导致分店的品控参差不齐，甚至造成食品安全等风险，损害品牌声誉。

加强加盟店管理，品牌方任重道远。食品安全关系广大消费者身体健康和生命安全，两次负面新闻值得所有连锁餐饮品牌警醒。品牌方制定战略，采取加盟模式，必须以供应链管理和品控能力的同步提升为前提，在获取加盟利润的同时，内部管理也要跟上。

消费者权益受损，品牌能否独善其身。除了食品安全外，加盟店因经营、管理不善侵犯消费者权益甚至直接关店“跑路”的新闻时见报道，如何求偿也是消费者密切关心的问题。相关问题应当进行具体分析，一般情况下，连锁店或加盟店模式属于特许经营，即拥有注册商标、企业标志、专利、专有技术等经营资源的企业，以合同形式将其拥有的经营资源许可其他经营者使用，被特许人按照合同约定在统一的经营模式下开展经营，并向特许人支付特许经营费用。在这种模式下，作为被特许人的加盟店是自主经营的独立民事主体，也独立承担消费纠纷所产生的法律责任和义务，但如果发生品牌方因实际控制、共同过错、产品缺陷、虚假宣传或合同约定等造成消费者合法权益受损的情形，可能承担连带责任。此外，若加盟店以品牌方名义开展经营活动（如使用商标、宣称代表品牌方），可能构成表见代理，消费者可以向品牌方主张连带责任。

江苏省消保委表示，品牌方既然收取加盟费，那么最起码的管理和监督应跟上，尤其是应当对加盟商采取的具有潜在风险的预付费经营形式给予一定制约，以免发生侵害消费者利益、损害品牌形象的事件。

对此，江苏省消保委提醒相关企业，要爱惜羽毛，法律只是社会治理的底线，品牌方如果坐视消费者权益受损，或许在法律上可以撇清责任，但品牌形象和社会道义上是撇不清的，出现问题撒手不管，将在很大程度上影响消费者的满意度和消费信心。企业应当在前期加强对加盟店培训管理，后期注重对加盟店的管理，面对消费纠纷品牌方应当引起重视，完善售后服务环节衔接，积极帮助消费者解决问题。

广大消费者选择商品和服务时，也要注意门店本身的经营状态，食品类门店注意是否明厨亮灶、环境干净卫生；美容美发、健身等预付式消费普及的门店注意不要大额充值。