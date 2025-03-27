当季青团怎么选？如何吃？宁波市消保委发布提醒

人民网北京3月27日电 （记者郝帅）据宁波市消保委微信公众号消息，为帮助消费者更好选购青团，近日，宁波市消保委在市面上采购了10个不同品牌的黑芝麻馅青团，10余名业内人士、市民志愿者从外形、口感、香气等5个维度对各款青团进行打分。

市消保委相关负责人介绍，青团作为传统小吃，不但是春天里的一口鲜，更是当下时代连结传统节日的重要纽带，本次测评活动旨在促进传统节日消费，同时为市民朋友在选购时提供参考，帮助大家寻找更适合自己喜好的那一口“老味道”。

那么当季青团如何挑选？宁波市消保委提醒消费者：

传统美食标准化 选购要点要牢记

一是选择超市、商场等正规经营渠道。

二是查看产品信息。检查标签、配料表和生产厂家、食品生产许可证编号（“SC”标识）和产品标准代号等信息是否齐全。

三是留意产品保质期和贮存条件。不要购买或食用过期青团。挑选青团以清香味浓郁、颜色自然油绿为好。发青、发黑或颜色过于艳丽的，不建议购买。

食用青团莫贪多 特殊人群需注意

青团虽然好吃，但老人、小孩以及消化功能不佳的人群食用要适量。青团馅料往往高糖、高脂、高热量，质地粘腻，应小口慢吞，谨防噎食。

儿童要在成人监护下食用。对某些食物过敏的消费者，购买时需查看标签上的配料表和致敏物质提示，选择合适的品种，防止致敏物质摄入。