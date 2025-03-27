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国家药监局批准艾考磷布韦片上市

2025年03月27日13:31 来源：人民网

人民网北京3月27日电 （记者孙红丽）据国家药监局网站消息，近日，国家药品监督管理局批准宜昌东阳光长江药业股份有限公司申报的1类创新药艾考磷布韦片（商品名：东英贺），该药适用于与磷酸萘坦司韦胶囊联用，治疗初治或干扰素经治的基因1、2、3、6型成人慢性丙型肝炎病毒（HCV）感染，可合并或不合并代偿性肝硬化。该药品上市为患者提供了新的治疗选择。

(责编：孙红丽、吕骞)




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