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国家药监局批准玛舒拉沙韦片上市

2025年03月27日13:29 来源：人民网

人民网北京3月27日电 （记者孙红丽）据国家药监局网站消息，近日，国家药品监督管理局批准江西科睿药业有限公司申报的1类创新药玛舒拉沙韦片（商品名：伊速达），该药适用于既往健康的12岁及以上青少年和成人单纯性甲型和乙型流感患者的治疗，不包括存在流感相关并发症高风险的患者。该药品上市为患者提供了新的治疗选择。

(责编：孙红丽、吕骞)




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