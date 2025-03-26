老年人营养的10个常见误区，你知道多少？

人民网北京3月26日电 （记者乔业琼）据安徽疾控微信公众号消息，随着老龄化社会的到来，老年人的健康问题备受关注。然而，关于老年人饮食和保健的许多说法并不科学，甚至可能误导大众。

谣言一

"千金难买老来瘦，老年人越瘦越好" ？

真相

老年人并非越瘦越好。过瘦可能导致营养不良、免疫力下降和肌肉流失，增加骨折和感染风险。研究表明，老年人保持适度体重（BMI即体质指数在20至26.9kg/m2，其计算公式为：BMI=体重(kg)/身高(m)2）可降低死亡风险。

谣言二

"老年人补钙越多越好"？

真相

过量补钙可能导致肾结石、血管钙化等问题。60岁以上老年人每日推荐摄入1000mg钙，优先通过饮食补充（如牛奶、豆制品等）。若需补充钙剂，应在医生指导下进行。

谣言三

"吃素更健康，能预防慢性病"？

真相

纯素食可能导致蛋白质、维生素B12、铁等营养素缺乏，可能增加贫血和神经系统疾病风险。 建议老年人在以植物性食物为主的基础上，适量食用鱼类、蛋类、奶类及豆制品，以避免营养缺乏。

谣言四

"每天喝醋能软化血管" ？

真相

醋的主要成分是乙酸，虽有一定抗氧化作用，但其浓度不足以逆转血管硬化，过量摄入醋可能损伤胃黏膜，引发反酸或胃炎。预防动脉硬化需控制血压、血脂和血糖。

谣言五

"吃核桃补脑，能预防老年痴呆" ？

真相

核桃富含ω3脂肪酸（如α亚麻酸），对大脑健康有益，但尚无证据表明其可单独预防老年痴呆。综合干预（如认知训练、社交活动、合理饮食）更为关键。

谣言六

"老年人喝骆驼奶比牛奶更好" ？

真相

骆驼奶与牛奶的营养成分差异较小，且价格昂贵。牛奶是性价比更高的钙和蛋白质来源。乳糖不耐受者可选择低乳糖牛奶或植物奶替代。

谣言七

"保健品可以完全替代日常饮食" ？

真相

保健品仅能作为营养补充的辅助手段，无法替代天然食物的综合营养。过度依赖保健品可能导致营养失衡。建议优先通过多样化饮食获取营养，必要时在医生指导下补充特定营养素。

谣言八

"过午不食更健康" ？

真相

老年人消化功能较弱，两餐间隔过长可能引发低血糖或加重胆囊疾病。研究显示，少食多餐更适合老年人。

谣言九

"常吃茄子可预防高血压" ？

真相

茄子虽含钾和抗氧化物质（如花青素），但其降压效果缺乏临床证据。控制高血压需限盐、控制体重和规律用药。提示：茄子的吸油性强，烹饪时避免油炸，以减少脂肪摄入。

谣言十

"喝葡萄酒治老年痴呆" ？

真相

葡萄酒中的白藜芦醇虽具抗氧化作用，但尚无研究证实其可治疗老年痴呆。相反，过量饮酒会损害肝脏和认知功能。