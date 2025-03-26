不止伤腰、伤颈椎！无锡疾控提示久坐危害

人民网北京3月26日电 （记者乔业琼）据无锡疾控微信公众号消息，久坐已经不局限于伤腰、伤颈椎，还会悄悄伤害大脑。

久坐是如何“偷走”你的大脑的？

大脑“缩水”。研究发现，长期久坐会减少大脑中与记忆相关的海马体体积，而海马体是负责学习和记忆的关键区域。久坐时间越长，海马体萎缩的风险越高，认知功能下降的可能性也越大。

血流减少，大脑“缺氧”。久坐会导致血液循环减慢，大脑供血不足，影响神经元的功能。长期如此，可能会出现注意力不集中、记忆力减退等问题。

情绪变差，焦虑抑郁。久坐会减少体内“快乐激素”内啡肽的分泌，同时增加压力激素皮质醇的水平，导致情绪低落、焦虑甚至抑郁。

加速大脑衰老。久坐会加速端粒缩短，端粒是染色体末端的“保护帽”，端粒缩短与衰老和多种疾病相关。换句话说，久坐可能让你老得更快。

炎症因子“暴击”海马体。久坐超过3小时，体内炎症因子（如IL-6、CRP）显著升高。这些因子会攻击大脑记忆中枢“海马体”，导致新记忆难以形成，甚至增加阿尔茨海默病风险。

当你的大脑发出这些求救信号时，千万别忽视

注意力涣散：工作1小时后，思绪开始飘忽，效率直线下降。

反应变慢：对话时突然“断片”，熟悉的词汇却怎么也说不出口。

情绪低落：久坐后心情莫名烦躁，焦虑感挥之不去。

这些信号都在提醒你：坐得太久，大脑已经开始“抗议”了。

这样坐，才能不伤脑

打断久坐，避免伤脑。每坐1小时，站起来活动2分钟；去下洗手间；去茶水间倒杯水；简单拉伸一下身体；每半小时起身活动2分钟，打断久坐状态，即可提升脑血流速度。

站立办公，保护大脑。如果条件允许，可以选择站立式办公桌，或者将电脑放在高处，交替站立和坐姿办公。

碎片运动，激活大脑。午休时间散步10分钟；上下班提前一站下车，步行一段路；工作间隙做做深蹲或拉伸。

健身运动、脑力增肌。每周至少进行150分钟的中等强度有氧运动，比如快走、跑步、游泳等；规律运动可以显著改善情绪，减少抑郁和焦虑症状，同时通过增加海马体体积和改善神经可塑性来保护大脑健康。