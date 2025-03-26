上海消保委直播带货调查：100件宣称功效食品中69%涉误导

人民网北京3月26日电 （记者郝帅）据上海市消保委微信公众号消息，为了解直播带货中对食品功效的宣称情况，上海市消保委联合上海市营养食品质量监督检验站，从消费者需求、国内相关标准以及专业论证三个维度开展专项调查；特别成立了由复旦大学公共卫生学院、复旦大学附属中山医院营养科、上海市第一妇婴保健院新生儿科组成的专家组团队。

本次调查通过对消费者经常使用的主流电商平台的100个直播间进行蹲点监测，选购100件相关产品（所有产品不涉及有“蓝帽子”的保健食品），从产品直播间讲解、宣传到购买全程录屏记录，并开展了后续的相关检测。

调查团队通过前期市场调研及实际蹲守监测后，发现相关产品直播间分布渠道不均，主要集中在抖音、快手、淘宝、小红书这4个主流平台。此次跟踪调查的100个直播间即从上述4个平台中随机抽取100件产品进行（每个直播间1件），发现有69件产品存在一些对消费者信息误导的行为，这些产品大致分为4类，分别是：宣称降糖类食品、跨境功能类食品、跨境婴幼儿食品、号称具有“神奇成分”的食品。

本次调查依据主播口播录屏、商品链接、详情页介绍、商品外包装标签信息、实际检测数据，汇同专家组分析研判结论，从销售属性、销售平台和食品分类，多角度对4个主流平台的100个直播间进行打分比较，各直播间总体平均得分为7.04分（满分10分）。