关于结核病你真的了解吗？云南疾控发布提示

人民网北京3月26日电 （记者乔业琼）据云南疾控微信公众号消息，虽然结核病是一种古老的疾病，但是普通人对结核病的认知，还是有一些误区，一起来看。

误区一：结核病已经很少了，而且只有贫困人群才会得结核病。

真相是

世界卫生组织2024年全球结核病报告显示，2023年全球新增结核病确诊病例数达到820万例，成为1995年开始监测以来的最高水平，超过了COVID-19，重回全球最致命的传染病之首，中国仍然是结核病的高负担国家，所以结核病防控形势依然严峻。

虽然结核病确实是在资源有限地区流行水平较高，但由于全人群对结核分枝杆菌都普遍易感，因此只有贫困人群会得结核病的说法是不科学的。

误区二：肺结核有的时候呈现出家族聚集性，它是一种遗传病吗？

真相是

肺结核主要以呼吸道传播为主，共同生活的一家人因为密切接触所以感染和发病风险较高，有的时候患病会呈现家族聚集性，但结核病是由结核分枝杆菌感染引发的传染性疾病，不是遗传病。

误区三：只要接种了卡介苗就不会得结核病。

真相是

接种卡介苗可有效预防儿童结核病的发生，尤其是对粟粒性结核和结核性脑膜炎有显著保护效果，其免疫保护时长通常为5至10年。由此可见，卡介苗并不是终身免疫且对于成年人保护效果并不明确，所以即使接种了卡介苗也要搭配其他防控措施才能有效预防结核病。

误区四：在结核病治疗期间，只要症状减轻或消失就可以停药。

真相是

通常在接受规范抗结核治疗一段时间后，由于体内结核分枝杆菌被杀灭或抑制，所以患者症状会有明显好转甚至消失，但此时体内的结核分枝杆菌并没有被完全杀灭，如果因为症状缓解而自行停药的话，可能会让结核分枝杆菌产生耐药进而死灰复燃，导致耐药或复发。所以正确做法是遵照医嘱，接受全程的规范治疗，只有这样才能彻底清除体内的结核分枝杆菌。

误区五：与肺结核患者分开碗筷吃饭就可以避免被传染。

真相是

肺结核传播方式主要为空气传播，患者通过咳嗽、打喷嚏、大声说话等方式将结核分枝杆菌以飞沫核的形式排出体外，进而传播给他人。分开碗筷吃饭并不能避免飞沫核的播散，所以需要采用综合防感染手段才能避免被传染，比如遵守咳嗽礼仪、佩戴口罩和加强通风等。