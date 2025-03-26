春日沙尘来袭时，如何防护？一文说清

人民网北京3月26日电 （记者乔业琼）据中疾控微信公众号消息，沙尘天气对个人健康、居家生活、出行安全等都有一定的危害。那当春季沙尘来袭时，大家该如何防范？中疾控发布有关提示。

从个人防护角度看，需要注意以下事项。

关注预警信息：及时关注气象部门发布的沙尘暴预警信息，提前做好防护准备。

减少外出：沙尘暴期间尽量避免外出，尤其是老人、儿童、孕妇及患有呼吸道疾病的人群。

佩戴防护用品：如需外出，应佩戴口罩、纱巾、护目镜或风镜等防尘用品，避免沙尘进入呼吸道和眼睛。

注意交通安全：驾驶人员应减速慢行，开启大灯和雾灯，避免在沙尘暴中高速行驶。

保护皮肤和眼睛：沙尘天气中避免佩戴隐形眼镜，外出后及时清洁面部、鼻腔和眼睛。

保持室内清洁：回到室内后，及时更换衣物，清洗暴露部位，使用湿抹布清理灰尘。

饮食与饮水：多喝水，保持呼吸道湿润。多吃富含维生素C和维生素E的食物，如水果、蔬菜和坚果，增强身体免疫力。

儿童、老人、孕妇等重点人群对沙尘颗粒较为敏感，需特别注意防护，如果出现呼吸困难、胸闷等症状，应及时就医。

从室内防护角度看，需要注意以下事项。

关闭门窗：在沙尘暴来临前，及时关闭门窗，防止沙尘进入室内。

使用空气净化器：在室内使用空气净化器，过滤空气中的沙尘颗粒。

增加室内湿度：使用加湿器或湿墩布拖地，保持室内湿度，减少灰尘飞扬。

清理灰尘：沙尘暴过后，及时清理室内外的灰尘，保持环境清洁。