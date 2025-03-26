如何有效预防水痘？中疾控解答

人民网北京3月26日电 （记者乔业琼）据中疾控微信公众号消息，水痘是一个古老的疾病，是由水痘-带状疱疹病毒（Varicella and Zoster Virus, VZV）引起的发热出疹性疾病，初次感染水痘-带状疱疹病毒后（通常在儿童期）表现为水痘，并在神经节潜伏；免疫力低下时，潜伏的病毒会再次激活（通常在成年或老年期），表现为带状疱疹。

水痘的临床症状有哪些？

患者在感染水痘-带状疱疹病毒后，并不会马上发病，通常有10至21天的潜伏期。潜伏期过后，患者会逐渐出现发热、头痛、全身不适、食欲减退等症状，就像得了一场感冒。这些症状可能会持续1至2天，很容易被忽视。

随着病情的发展，患者的皮肤会出现皮疹。皮疹的特点有：发展迅速：最初，皮疹表现为红色斑疹，几个小时后会变成丘疹，接着迅速发展为水疱；向心性分布：先出现在头部、躯干，然后向四肢扩散；瘙痒感：出疹期，皮疹伴有瘙痒感，夜间更加明显；“四世同堂”：患者身上可能会同时看到斑疹、丘疹、水疱和结痂四种不同形态的皮疹。

传播方式有哪些？

所有未接种过水痘疫苗或没有得过水痘的人群都有可能感染后发病。

飞沫传播是水痘-带状疱疹病毒最主要的传播方式之一。比如，在教室、公交车等人员密集场所，飞沫传播的风险会大大增加。

另外，该病毒也可通过直接接触传播。比如，健康人直接接触了患者的水疱，或者接触了被患者水疱液污染的物品。

平时应该如何预防？

接种水痘疫苗是预防水痘最有效的方法。一般来说，儿童在12至18月龄时接种第一剂水痘疫苗，4至6岁时接种第二剂。即使接种疫苗后仍不幸感染水痘，症状也会相对较轻，病程也会缩短。

注意个人卫生（勤洗手，勤换洗衣物和保持皮肤清洁），加强通风换气（人员密集场所每天至少通风2至3次，每次不少于30分钟），避免接触传染源（水痘或带状疱疹患者应居家隔离，直到所有水泡结痂；易感染人群，尤其是儿童和孕妇避免前往密集场所）等方法也能有效降低感染风险。

若不慎接触水痘患者或带状疱疹患者，且该密接人员未患过水痘以及未全程接种水痘疫苗，暴露后应在3天内紧急接种疫苗。

万一感染怎么办？

一旦发现自己或家人出现了水痘的症状，首先要对感染者进行居家观察休息。同时注意充足休息，保持皮肤清洁，避免搔抓以免皮疹溃烂。若患者出现高热不退、皮疹出血或化脓、呼吸急促、意识模糊等情况应及时就医。

孕妇、新生儿或免疫力低下者等高危人群感染应及时就医，尽早开始抗病毒治疗。

水痘虽常见，但不可轻视。通过接种疫苗、科学防护和及时治疗，可有效降低感染风险与并发症危害。若出现疑似重症表现，请及早就医，并做好防护，保护自己与他人健康。