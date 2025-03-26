中国消费者协会消费提示：警惕手机“免密支付”风险

人民网北京3月26日电 （记者郝帅）据中国消费者协会网站消息，近期，中国消费者协会陆续收到消费者声称因“免密支付”功能导致账户资金被盗刷的投诉。为切实保护消费者财产安全，提升风险防范意识，中国消费者协会提醒广大消费者，网络购物谨慎使用手机“免密支付”功能，避免因账户权限过度开放而引发资金损失。

一、为何“免密支付”易成盗刷漏洞？

“免密支付”（即“无需密码确认支付”）是部分支付平台或应用为提升支付便捷性推出的功能，用户开通后，单笔交易金额在一定限额内可直接扣款。然而，这一功能若被不法分子利用，可能带来严重安全隐患。一是手机丢失或账号泄露（苹果手机用户）时风险激增。若他人获取您的账号或设备，可通过“免密支付”直接消费或购买虚拟服务，且无需二次验证。二是小额免密累积大额损失。部分平台免密额度虽设单笔上限（如1000元以下），但短时间内高频次小额盗刷仍会造成较大经济损失。三是隐蔽性强，难以及时察觉。盗刷交易通常通过绑定支付平台的虚拟服务（如游戏充值、App订阅）完成，或者在机主凌晨熟睡时段完成，消费者发现时往往已产生多笔扣款。

二、支付风险的主动防范措施有哪些？

为降低盗刷风险，建议消费者采取以下措施：

（一）非必要不开启“免密支付”

优先关闭免密功能，检查是否绑定支付宝、微信或银行卡，并关闭“免密支付”权限。若需保留部分免密服务，建议单独设置。另外定期检查授权应用，移除不常用或不信任的第三方应用支付授权。

（二）强化账户安全保护

一是设置高强度密码并注意更换。避免使用生日、连续数字等简单密码，并开启双重认证功能，防止账号被恶意登录。二是关闭非必要支付权限，尤其是苹果手机用户如无需通过账户进行应用购买，可禁用相关功能。三是谨慎使用公共Wi-Fi，避免在公共网络环境下进行支付操作，防止网络钓鱼或数据截取。

（三）养成定期对账习惯

及时查看账单通知，关注支付宝、微信或银行发送的扣款短信，发现不明消费立即核查。定期检查订阅服务，取消不再需要的自动续费项目。

三、遭遇盗刷后如何快速应对？

若发现账户存在异常交易，首先，应立即冻结支付渠道，通过银行客服、支付宝或微信平台紧急冻结关联账户，阻止后续扣款。其次，留存证据并投诉：保留盗刷记录截图、交易时间等信息，向支付平台投诉。若损失金额较大，需及时向公安机关报案，并配合提供相关证据材料。

中国消费者协会郑重提醒广大消费者：移动支付的便捷性不应以牺牲安全性为代价。请务必提高警惕，主动管理支付权限，切勿因图方便而忽视潜在风险。如遇消费纠纷，可拨打热线电话或通过“全国消协智慧315”平台进行维权。