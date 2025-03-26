2025年全国药品监管政策法规工作会议召开

人民网北京3月26日电 （记者孙红丽）3月25日至26日，2025年全国药品监管政策法规工作会议在江西南昌召开。会议全面落实全国药品监督管理工作会议部署，总结2024年政策法规工作，分析当前形势，部署2025年重点任务。

会议指出，2024年药品监管政策法规工作成效显著。推动出台《国务院办公厅关于全面深化药品医疗器械监管改革促进医药产业高质量发展的意见》，起草完成医疗器械管理法草案，加快推进药品管理法实施条例、中药品种保护条例审查修改，十余部配套规章规范性文件出台，药品监管法律制度体系更加完备。持续规范行政执法行为和权力运行，充分发挥复议诉讼监督作用。出台药品监督管理行政处罚裁量适用规则，进一步完善行刑衔接制度机制，为基层监管执法提供有力支撑。围绕《药品管理法》颁布40周年深入开展普法宣传，强化对行政相对人的法治宣传教育，努力提升全社会药品安全法治意识。

会议强调，2025年是“十四五”规划收官之年、“十五五”规划谋划之年，是全面深化药品监管改革再出发的一年。要按照“讲政治、强监管、保安全、促发展、惠民生”工作思路，做好政策法规各项工作。一要以法律法规制修订为重点，推进药品监管法律法规体系建设取得新成果；二要以改革文件落地实施为动力，推动药品监管体系建设取得新成效；三要以行政许可事项清单落地实施为核心，持续规范行政许可权力运行；四要以规范涉企行政检查为关键，进一步完善执法监督制度体系；五要以普法与法治实践深度融合为目标，切实提升普法工作实效。