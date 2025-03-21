“全面行动、全力投入，加速终结结核病流行”研讨会在京举行

3月16日，由北京大学社会化媒体研究中心主办、全球健康药物研发中心(GHDDI) 和盖茨基金会共同支持的“全面行动，全力投入，加速终结结核病流行”研讨会暨“第八届结核病防控报道奖颁奖典礼”在京举行。来自公卫系统、国际组织、科研机构的专家，围绕全球结核病的防治问题展开讨论，并就中国推动早期筛查、预防性治疗、耐药结核病防控、法制化管理等进行了深入交流。

“当前，我国的结核病防控正按照《全国结核病防治规划（2024-2030年）》绘就的蓝图，围绕着强基层、固基础、保基本的部署，以结核病关爱行动、无结核社区和社会动员行动为抓手，点、线、面逐步扩展，努力朝着终结结核病流行目标迈进。”中国疾病预防控制中心结控中心主任赵雁林在介绍中国的结核病防治情况时表示。

赵雁林说，我国结核病防控要重点解决五个方面的问题：一是结核病患者发现率低；二是部分患者经济负担相对较高；三是如何促进新技术的落地应用，提高其效益成本比；四是包括非医学人在内的公众结核病防治医学常识需增强；五是科技创新中的一些基础问题需要突破。

中国医学科学院医学信息研究所医疗卫生法制研究室主任曹艳林指出，针对结核病防控的专门立法工作至关重要，可以为结核病服务体系建设和防控措施提供法律依据，为早期筛查、免费诊断以及新工具研发等提供法律支撑。“目前，我国结核病防治的主要依据还是《结核病防治管理办法》，其存在法律位阶低、立法时间早、立法内容滞后等问题。”曹艳林建议制定《结核病防治条例》，提升立法的效力层级，从国务院层面对参与结核病防控的卫生健康、财政、医保等所有相关方明确职责要求和确立协调机制。

就全球结核防控存在的主要问题，世界卫生组织驻华代表处技术官陈仲丹介绍，全球实现终结结核病目标的进展严重滞后。与2015年相比，2023年结核病死亡人数减少23%，发病率下降8.3%，仅仅实现了2025年里程碑目标的1/3和1/6；灾难性支出降为0的目标也只完成了一半。

陈仲丹表示，虽然挑战严峻，但终结结核的目标是可以实现的。自2015年以来，全球在高、中、低不同疫情水平的国家里，有近80个国家实现了降幅超过20%的好成绩，其中有13个国家的降幅甚至超过了50%。他们共同的成功经验就是：持续的政府承诺、充足的经费投入、完善的医保政策和社会保障，以及加大对主动筛查和预防性治疗的资助。

世界卫生组织驻华代表处协调员乔建荣呼吁各国立刻将终结结核的承诺转化为果断行动，大幅增加和持续进行战略投资，并采取紧急行动、加快实施和推广世卫组织指南，确保全民获得有效的结核病防治服务。其中包括：扩大世卫组织推荐的工具和干预措施，包括主动筛查、早期诊断、预防性治疗和高质量的结核病治疗，尤其是针对耐药性结核实施这些措施。更大规模的实现终结结核的目标还需要采取全社会的方法，加强医疗卫生系统，有效地进行预防和治疗。

本次活动还同步举行了《第八届结核病防控报道奖》颁奖典礼。