动起来！多省份出台“体重管理”方案

最近，“国家喊你减肥了”成为舆论热议话题。

今年全国两会期间，国家卫健委主任雷海潮在记者会上专门用7分钟谈体重管理，并表示将持续推进“体重管理年”行动，推动政府、行业、单位和个人落实好四方责任。

记者发现，去年6月国家卫健委等16部门联合印发《“体重管理年”活动实施方案的通知》之后，去年下半年以来，多省份出台“体重管理年”活动实施方案，不少地区还明确了居民肥胖率下降目标。

多地晒出居民肥胖率 明确减重目标

各地公布的“体重管理年”活动实施方案中，不少地区列出当前本地区的居民肥胖情况。

例如，浙江介绍，该省居民超重肥胖率高达47.6%，亟需加强干预，予以改善；

甘肃介绍，该省2023年的数据显示，成人超重率36.14%，其中60岁以上老年人是成人肥胖主要人群；

新疆介绍，该自治区成年居民超重率为34.05%、肥胖率为24.20%；

广东介绍，该省约4成成年人超重或者肥胖，超重肥胖形势不容乐观。

基于当前居民肥胖率，不少地区列出具体的减重目标。

如，新疆明确，以2019—2023年超重率和肥胖率年均增幅为基线，2024—2026年成年人、儿童青少年超重率和肥胖率年均增幅在基线基础上总体下降10%。

鼓励单位配体重秤，开展减重比赛等

多地实施方案中明确，推广“一秤一尺一日历”(体重秤、腰围尺、体重管理日历)，鼓励家庭、医疗卫生机构、养老服务机构、学校、机关企事业单位、宾馆等配置体重秤，有条件的配置体成分仪。

浙江提出，开展多种形式的全民健身活动，组织“万步有约”健走激励大赛、“健康城镇 健康体重”、“减重大赛”、“技能比武”等活动。

在职业人群体重管理方面，安徽提到，加强职工健康教育，培养健康工作方式，开展健步走、工间操、减重比赛、“职业健康达人”评选等活动，组建乒乓球、羽毛球、篮球、保龄球、瑜伽、游泳等职工健身团体。

广东也提出，建立并推行工间操制度，开展争做“职业健康达人”活动等，鼓励职工组建乒乓球队、羽毛球队、瑜伽队等业余团队，制定健身激励机制，丰富职工体育健身活动，提高职工的健康素养和身体素质。

引导学生放下手机、走向操场

对于青少年体重管理，不少地区从多维度明确细致要求。

河南发布的实施方案明确，“保障学生每天校内、校外各一小时体育活动时间，校园及周边500米内避免售卖高盐、高糖及高脂食品”。

安徽也提出，校园内避免售卖高盐、高糖及高脂食品。

对于大学生，广东提出，引导大学生走向操场、主动锻炼。海南也提出，引导开展大学生“放下手机、走出宿舍、走向操场”课外体育锻炼活动，加强自身体重管理。

此外，多地明确将合理饮食、体重管理、科学生育等健康教育内容纳入选修课程。