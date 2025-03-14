北京：9月新入学初一女生将免费接种HPV疫苗

昨日，北京市发布《2025年北京市适龄女生人乳头瘤病毒疫苗免费接种实施方案》（以下简称《方案》）。根据《方案》，本市将为今年9月新入学的符合条件的初一年级在校女生免费接种HPV（人乳头瘤病毒）疫苗。

北京青年报记者了解到，宫颈癌是目前世界各国严重威胁女性健康的公共卫生问题，尽早接种人乳头瘤病毒（HPV）疫苗可以有效降低感染病毒导致的宫颈癌发病风险，提升女性健康水平。今年，本市将“为2025年新入学的初一在校女生免费自愿接种人乳头瘤病毒（HPV）疫苗”作为重要民生实事项目。为更好引导符合条件的适龄女生及家长积极参与疫苗接种，本市制订了上述《方案》。

据介绍，本次HPV疫苗免费接种坚持知情同意、自愿免费的原则。《方案》也明确了接种对象范围、疫苗选择及免疫程序、接种场所和时间安排等内容。其中，接种对象为具有中国国籍，2025年9月在京新入学、无接种禁忌的初一年级在校女生（不低于9周岁）。考虑到不同厂家HPV疫苗不支持混种等安全因素，已有HPV疫苗（非此次民生实事用苗）接种史的女生不在此次接种范围。

《方案》明确，本市使用民生实事统一采购的国产二价HPV疫苗，根据疫苗说明书进行接种，9至14岁女生按照0、6月免疫程序接种两剂。接种工作由各区按学校进行组织，原则由学校所在地接种门诊负责实施。2025年3月，完成目前在读的小学六年级在校女生接种意愿摸底；2025年9月开始，对有免费接种意愿的2025年新入学的初一在校女生进行接种；2025年10月底前，完成接种对象第一剂接种；2026年5月底前，完成接种对象第二剂接种。

免疫规划工作为群众身体健康和首都疫苗可预防疾病的防控发挥了重要作用。北青报记者了解到，2007年以来，本市连续18年为“一老一小”重点人群免费接种流感疫苗，2018年开始免费为65岁及以上京籍老人接种肺炎疫苗。近年来，本市适龄儿童免疫规划疫苗接种始终保持99%以上的高水平接种率。目前，本市有18种免疫规划疫苗，可预防18种疾病，是全国免疫规划疫苗种类最多、覆盖人群最广的省市之一。