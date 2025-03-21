面膜能不能天天敷？专家解答

提起敷面膜，人们的需求无外乎补水、美白、修复、抗过敏等。但需要注意的是，不同肤质需要选择适合的面膜，才能避免面膜变“面魔”。什么情况下需要天天敷面膜？不同年龄人群如何选择面膜？孕妇适合敷面膜吗？本文将进行相关解答，为您提供科学的面膜使用建议。

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本期指导专家：首都医科大学附属北京朝阳医院皮肤性病与医学美容科副主任医师张岩崑