北京医药健康产业规模首破万亿

本报北京3月20日电（中青报·中青网记者 尹希宁）记者今天从北京市科委、中关村管委会获悉，北京2024年医药健康产业整体规模达1.06万亿元，同比增长8.7%，成为全国首个医药健康产业破万亿的城市。

医药健康产业是助推北京创新发展的“双发动机”之一。2018年至今，北京已接续实施三轮加快医药健康协同创新“行动计划”。今年1-2月，北京有7款创新药械产品获批上市，数量居全国第一，实现“开门红”。

2024年，北京AI三类医疗器械获批上市11个，数量全国居首；9个创新医疗器械获批上市，位列全国第二；9个创新药纳入突破性治疗品种，排名全国第三。

2024年，北京推出了支持创新医药发展的“32条措施”。实施一年来，北京落实“药品临床试验审批时限从60日压缩至30日、药品补充申请审评时限从200日压缩至60日”的国家创新试点，发布2批16家临床试验试点机构名单，推动8个创新药临床试验项目纳入试点。

2024年，8家知名外资药械企业在京新设研发或创新主体。其中，赛诺菲将投资约10亿欧元，在经开区新建胰岛素生产基地，为该公司在华最大单笔投资；GE医疗北京影像设备制造基地获评“灯塔工厂”，成为中国医疗设备行业首家“灯塔工厂”。

此外，北京着力提升对外资人才、临床成果转化等人才的引进力度，推进实施临床医师科学家培训，推出医药领域服务科学家创业的CEO人才特训计划，连续举办12期医药健康高研班。

2024年，北京设立医药健康产业投资基金，围绕早期研发和产业化落地“两头”完成投决44项，投决金额和带动社会资本投入近90亿元。下一步，北京将深入推动第三轮“行动计划”落地实施见效，加速产出创新药械成果，发力产业化落地和规模化放量。