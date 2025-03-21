北京儿童医院“AI儿科医生”上线

本报北京3月20日电（中青报·中青网记者 刘昶荣）今天下午，首都医科大学附属北京儿童医院（以下简称“北京儿童医院”）正式发布了国内首个儿科大模型“福棠·百川”，基层版和专家版“AI儿科医生”也同步上线，测试阶段的“AI儿科医生”诊断准确率已超该院主治医师水平。

“AI儿科医生”以“福棠·百川”儿科大模型为基础生成。该大模型覆盖4万多份指南、3800多万份科研文献，基本囊括了国内外权威的儿科临床指南和科研文献。北京儿童医院将以托管的4家国家区域医疗中心为支点，联动北京市儿科医联体，辐射北京市海淀区、经济技术开发区社区医院、河北省150余家县级医院，积极推进“AI儿科医生”的应用。

北京儿童医院院长倪鑫介绍，针对可能出现的AI幻觉，“福棠·百川”通过循证框架验证模型输出的科学性，减少“黑箱”风险，同时支持个性化分析，结合患者特征匹配最佳方案。模型还能动态跟踪疾病的最新研究，推动精准医疗和诊疗标准化，降低误诊和过度医疗风险。

2024年12月，“AI儿科医生”测试阶段的诊断准确率已超过北京儿童医院的主治医师水平。该院的12名主治医师及住院医师与“AI儿科医生”分别诊断了60个门诊病历，结果显示，“AI儿科医生”的准确率为82%，真人医生的准确率为78%。

3月9日，国家卫生健康委员会主任雷海潮表示，将进一步加强基层的信息化能力，大量应用人工智能辅助技术来提升基层服务能力和水平条件。

虽然基于同样的大模型，但是在具体使用过程中，基层版和专家版“AI儿科医生”的功能定位有所不同。其中，基层版包括诊疗模块、转诊模块、培训模块和科普模块。

“AI儿科医生”会为基层医生提供标准化的诊疗流程指导。例如，在问诊环节，模型会提醒医生询问关键症状和病史信息；在检查环节，会根据症状推荐必要的检查项目；在诊断环节，结合检查结果给出初步诊断；在治疗环节，提供合理的治疗方案和用药建议，帮助基层医生提升诊疗水平。

倪鑫介绍，相对于专家版，基层版“AI儿科医生”给出的诊疗建议会相对简单一些，更契合基层医生的需求。

经过北京儿童医院的验证，倪鑫说，“福棠·百川”儿科大模型出现幻觉的概率已经很低，诊疗方案如果和基层医生出现分歧，可以请其他医生共同会诊，如果遇上疑难杂症，就说明需要向上级医院转诊。助力我国儿科医疗体系的分级诊疗建设，也是基层版“AI儿科医生”的一个重要目的。

“AI儿科医生”这么厉害，医生会被取代吗？倪鑫回答，“永远不会”，因为AI只是医生的助手，没有处方权，如果AI给出的诊疗意见和基层医生的不一样，最终决定权仍在医生手中，如果误诊，医生本人需要承担责任。

“医生不是神，但是医学却是神圣的。”倪鑫说，“AI儿科医生”缺乏和家长、患儿的互动，医生传递的医学温度很关键，“当家长因为孩子生病而落泪，医生可以在第一时间递上纸巾帮他们擦眼泪，这份人文关怀AI是没有的”。

倪鑫介绍，北京儿童医院基层版“AI儿科医生”的上线是人工智能赋能基层医疗机构的有力探索，也是下沉儿科优质医疗资源的突破性尝试。家庭版“AI儿科医生”也将于今年年底上线。