培育健康消费新增长点

随处可见的健身场所、健身器材，刷屏网络的“打卡”运动软件，风靡的推拿理疗、瑜伽课程，琳琅满目的低糖、低热量健康食品……随着消费者健康管理观念提升和居民收入水平提高，健康消费正成为我国消费市场增长的一大亮点。

近年来，我国先后制定并实施了一系列推动健康消费和健康产业发展的政策，显著提升了居民健康素养水平，推动了健康消费市场快速发展。近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》，其中提到“开展健康消费专项行动”，这为健康消费市场带来了新的政策利好。

在政策推动下，健康消费市场潜力正在持续释放，消费者对健康服务的需求也愈加旺盛。国家统计局数据显示，2024年我国居民人均医疗保健消费支出2547元，占人均消费支出的比重为9.0%。我国健康消费领域的一个特点是消费群体不断扩围。除了传统的健康消费主力老年群体，越来越多的年轻人开启“主动管理”模式，成为养生保健类消费的新生力量。而且，与老一辈的传统养生观念不同，年轻人不再满足于简单的“保温杯里泡枸杞”，而是更加注重科学的健康管理和个性化的消费体验。比如，在健康管理方面，更多年轻人倾向于定期接受体检服务、愿意主动购买健康保险等。在饮食方面，年轻消费者日益重视食物的营养价值和生产工艺，选择零食前都要先看配料表。

数字化趋势也为健康消费提供助力。如今，智能健康检测设备的普及，让个人健康管理更加简便和高效。相关数据显示，2024年，中国腕戴设备市场出货量达到6116万台，同比增长19.3%，成为全球最大的腕戴设备市场。此外，智能健康监测设备、便携式心电图机和呼吸机等成为市场消费热点。

充分释放新型健康消费潜能，不妨将重点放在培育壮大健康体检、咨询、管理等新型服务业态上。鼓励各类企业开发满足多样化、个性化需求的健康服务产品。除此之外，还可以通过促进健康服务领域数字化转型，培育更多健康消费新增长点。

健康消费为消费提质升级提供了广阔空间，但新业态也面临一些阻碍“健康”发展的老问题。比如，虚假宣传、过度营销及诱导消费等现象依然存在，公众健康素养有待提升，等等。营造良好健康市场环境，离不开有关部门对行业的规范和引导。要深入开展全民健康素养促进行动，持续提升大众健康素养。商家也应恪守诚实守信的经营理念，为消费者提供更健康的产品和服务。