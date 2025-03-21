全总部署助力职工文化旅游消费“十项措施”

本报北京3月20日电（记者任欢）中华全国总工会办公厅日前印发通知，将采取“十项措施”推动释放职工消费潜力，进一步助力文化旅游消费，促进经济社会发展。

据了解，“十项措施”包括：阶段性发放工会消费券，扩大职工疗休养规模，丰富职工文体活动，拓展职工春秋游，开展“工会夏令营”研学活动，助力职工技能提升，适当提高慰问标准，加大消费帮扶力度，加强对新就业形态劳动者的职业伤害保障，加大职工困难帮扶力度。

通知明确，基层工会可结合实际在现行规定基础上，每年发放一次工会消费券，用于购买日用消费品和文化旅游产品等。基层工会应积极配合所在单位制定年度职工疗休养计划，明确职工疗休养周期，依法推进职工疗休养权益落实，争取全体职工五年内全部参加一次疗休养，县级以上工会可结合劳模疗休养，定期组织优秀技术工人疗休养。

通知指出，基层工会可在现行规定基础上，每年增加一次全员参加的职工文体活动，拓展会员会费开支范围，提高工会经费弥补会费支出不足的补助额度；基层工会每年可根据当地实际组织会员开展春秋游；县级以上工会持续组织开展面向革命烈士、困难职工、新就业形态劳动者、农民工、边境职工、少数民族职工等六类群体子女的“工会夏令营”研学活动，所需经费可由工会经费列支。

与此同时，基层工会应积极配合所在单位开展职工职业资格培训、技能培训等工作，工会经费可适当补助。适当提高工会会员生日、国家法定节假日、结婚、生育、退休、生病住院等各类工会慰问活动的实物慰问标准，并发挥工会对口援藏援疆机制作用，鼓励广大职工积极参与消费帮扶。