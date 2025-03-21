国办印发《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》

新华社北京3月20日电 国务院办公厅日前印发《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》（以下简称《意见》）。《意见》坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，以提升中药质量为基础，以科技创新为支撑，以体制机制改革为保障，形成传承创新并重、布局结构合理、装备制造先进、质量安全可靠、竞争能力强的中医药产业高质量发展格局，更好增进人民健康福祉和服务中国式现代化，从8个方面提出21项重点内容。

一要加强中药资源保护利用。加大中药资源保护力度，研究修订《野生药材资源保护管理条例》。规范珍稀中药资源开发利用，突破一批珍稀中药资源的繁育、仿生、替代技术。推进中药资源统计监测。

二要提升中药材产业发展水平。发展中药材现代种业，加强中药材种质资源保护和利用。推进中药材生态种植养殖，因地制宜发展林草中药材。加强中药材流通和储备体系建设，加强中药材市场管理，完善中药材价格监管机制。

三要加快推进中药产业转型升级。优化产业结构布局，发展优势产业集群。提升中药制造品质，推进中药工业数字化智能化发展。培育名优中药品种，加强中药炮制技术传承创新，支持中药大品种创新改良。打造知名中药品牌。

四要推进中药药品价值评估和配备使用。开发中医药临床疗效评价大模型，促进人用经验向临床证据转化。加强中药配备使用，优化中药集中采购、招标采购政策，实现优质优价。

五要推进中药科技创新。加强中医类国家医学中心和中药领域全国重点实验室、国家技术创新中心、国家制造业创新中心建设。加大国家科技计划对中药的支持力度，加强对医疗机构中药制剂、名医验方等的挖掘和转化。

六要强化中药质量监管。完善中药标准体系，加快中药数字化标准推广。健全中药监管体系，理顺中药品种保护审评管理体制，逐步完善中成药批准文号退出机制。

七要推动中药开放发展。促进更高水平开放，推动中药产品国际注册和市场开拓。维护产业发展安全。

八要提高综合治理能力和保障水平。加强统筹领导，推进人才队伍建设，加强资金支持。