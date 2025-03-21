跨界交流：发挥精准营养之力 提升群众健康水平

2025“健康中国人”系列圆桌座谈近日在北京举行。在“精准营养与大众健康”专场座谈上，多位专家围绕推进精准营养研究、强化精准营养标准、重视精准营养在临床和生活中的应用等话题展开分享。他们认为，精准营养对守护全民健康，助力健康中国建设有重要意义。

政策引导行业创新 丰富精准营养方案

随着《“健康中国2030”规划纲要》的深入实施，国家层面对居民营养给予了高度重视和支持，也为精准营养的创新发展提供方向。

“自2019年中国营养保健食品协会成立‘精准营养专委会’以来，精准营养话题得到健康营养食品行业的关注。”中国营养保健食品协会执行副会长厉梁秋说，《“健康中国2030”规划纲要》等政策的陆续发布，将治疗向预防端指引，为精准营养提供了良好的政策支撑。在政策的引导、推动下，营养与健康也成为一些食品企业高质量发展的转型方向，以创新技术、丰富产品开展相关业务。

中国抗癌协会副理事长、国民营养健康专家委员会临床营养行动专业委员会主任委员、中华医学会肠外肠内营养学分会第五届委员会主任委员石汉平认为，精准营养研究旨在根据个体的生理、心理、文化及疾病特征，提供定制化的营养方案。在他看来，精准营养既是不断发展的临床理念，也是一直在路上的目标，“人们对饮食、营养的要求是动态变化的，从是否可食、能否饱腹、口感优劣，逐渐演进到如今对饮食健康的关注。因此，为满足人们对食物营养价值和健康属性方面的多元健康需求，对精准营养的研究也需不断深入”。

在中国营养保健食品协会精准营养专业委员会主任委员、南昌大学二附院心血管内科教授程晓曙看来，推动精准营养临床转化，需要临床医生深入践行精准营养理念，并加强全民医学科普教育。从临床医生层面来看，推动精准营养的临床转化需要临床医生充分认识到精准营养在疾病预防、治疗和康复中的重要作用，在此基础上不断更新诊疗观念、优化精准营养方案，并融入日常诊疗实践；从社会层面来看，提升全民的医学素养是推动精准营养普及的前提。同时，要针对中青年医生骨干力量进行科普宣传，让他们成为引导大众形成科学的饮食观念和营养习惯的桥梁，促进精准营养的临床转化。

学术研究数据支撑 促进慢病管理与康复

老龄化加剧、慢性病高发，临床医学中营养干预的重要性在日益彰显。面对营养健康的新形势、新问题，精准营养如何发挥作用？

中国疾病预防控制中心营养与健康所中心研究员霍军生认为，现在因严重营养缺乏所导致的死亡较为少见，但疾病谱发生变化后，我国主要死亡因素也从以往的传染病和营养缺乏，变为慢性疾病。“营养失衡造成的代谢紊乱是慢性病主要的危险因素。而通过以往较为简单的营养评测，不足以区分亚群体或个体的营养需求，在复杂的慢病防控中，显现出技术上的力不从心。而精准营养通过精准的多维度营养评价，可以进行细化的亚群体或个体的精准营养干预，换言之，以精准营养为抓手，预防、管理慢病会更为有效。”霍军生说。

随着营养对健康促进和疾病康复的作用日益凸显，精准营养治疗正得到业界认可。北京大学第一医院副院长、心血管疾病研究所所长，中华医学会心血管病学分会常务委员李建平分享了精准营养应用于临床的几方面体会：一是精准营养对守护全民健康，助力健康中国建设意义重大。体重过重是导致心脑血管疾病、糖尿病和部分癌症等慢性病的重要危险因素。二是精准营养在心脑血管疾病的“防、诊、治”中扮演着重要角色。三是精准营养临床的发展机遇与挑战共存，需要更多真实世界研究数据加以支撑。

中国营养保健食品协会副会长、深圳市长卿医学研究院院长邢厚恂认为，精准营养的实施离不开数据的支撑。他以在山东省荣成市、江苏省连云港市、江西婺源县等地开展的惠民工程为例进行分享，通过“智能健康家园1.0”体系打造，在荣城以H型高血压为抓手开展的精准医学和精准营养研究，降低了当地脑卒中的发生率。在全国脑卒中发病率以每年8.7%的速度增长的背景下，荣成脑卒中发病率降低了25.9%，每年节省医保及其他各类费用近亿元。每年有近千个家庭避免了因脑卒中致死、致残以及致贫的风险。

依托智能丰富形式 健康素养持续提升

人工智能和大数据技术的飞速发展，为精准营养注入了新的活力。数字化、智能化的精准营养管理方式，将助力提高营养干预的效率和准确性。

南方医科大学公共卫生学院院长、中华预防医学会营养与健康分会副主任委员毛琛分享说，基于人工智能技术的广泛应用，精准营养行业正处于快速发展阶段，其发展方向和趋势值得密切关注。毛琛认为，数据科学将成为推动精准营养行业发展的核心驱动力之一。他解释说：“当前精准营养领域发展已进入多模态数据融合阶段，通过整合大数据和人工智能技术，我们可以收集和分析个体的健康信息、营养摄入等多维度数据，从而精准预测健康风险，制定个性化的营养干预方案。”

天津南开医院心内科主治医师、天津市科普大使李鹤也特别提到了智能工具或平台在精准营养和健康科普中的潜力。他认为，未来的科普工作可能不再依赖于传统的短视频平台，而是需要更加智能、个性化的工具或平台。这些工具或平台可以根据用户的健康数据和需求，提供个性化的健康建议和解决方案。公众可以更加轻松地理解什么才是健康行为，更加便捷地获取到对自己有用的信息。

在智能化方面如何提升群众的健康素养方面，奥萨智能健康家园科技集团执行总经理郁树达说，智能硬件的普及和AI大模型的应用，使得我们能够在保障数据安全的基础上，更加方便、高效地收集和分析人体的健康数据。“这些数据将被用来预测人的健康状态，从而提前进行干预，实现‘零级预防’”。他认为科技在精准营养领域具有三方面意义：一是实现精准营养知识的精准回答；二是为每一个人提供量身定制的健康方案；三是通过“终身陪伴”的理念，陪伴人们度过每一天的健康生活。