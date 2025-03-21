骨密度低，吃钙片有用吗（名医讲堂）

骨密度低时，单纯吃钙片有一定作用，但效果有限。钙是骨骼的重要成分，补充钙片可以为骨骼提供钙源，但仅靠钙片难以显著提高骨密度。

治疗骨质疏松症需要综合补充钙和维生素D，并在医生指导下联合使用抗骨质疏松药物，才能更有效地增加骨密度。补充钙片的同时，应确保足够的维生素D摄入，因为维生素D能促进钙吸收。

在饮食和运动方面，应该注意以下事项：

高钙饮食：多食用富含钙的食物，如奶制品、豆类、坚果、绿色蔬菜等，每天钙摄入量应达到1000—1200毫克。如果饮食中钙摄入不足，可在医生建议下适当补充钙剂。

补充维生素D：维生素D有助于钙的吸收，可以通过晒太阳（每天至少20分钟）或食用富含维生素D的食物（如牛奶、蛋黄、鱼类等）来补充。

均衡饮食：保持饮食多样化，摄入足够的蛋白质、维生素和矿物质，避免高盐、高脂肪饮食。高盐饮食会增加钙的流失，因此，应尽量减少盐的摄入。

负重运动：如步行、慢跑、跳舞等，这些运动可以让身体承受自身重量，刺激骨骼，增加骨密度。运动时应根据自身身体状况，选择合适的强度，避免过度运动导致损伤。

肌肉强化锻炼：如使用弹力带、哑铃等进行力量训练，可以增强肌肉力量，减轻骨骼负担，降低跌倒风险。

平衡与柔韧性训练：瑜伽、太极等有助于提高身体协调性和平衡能力，减少摔倒风险。这些运动不仅有助于骨骼健康，还能改善身体机能。

骨密度是衡量骨骼强度的重要指标，骨质疏松症的诊断标准之一就是骨密度的降低。双能X线吸收法检测（DXA）是用低剂量X线检查身体成分的方法，是诊断骨质疏松症的“金标准”。如果检测值（T值）≤－2.5，则诊断为骨质疏松症。

骨质疏松症是一种与年龄相关的退行性改变，但同时也是可防可治的慢性病。随着年龄增长，骨密度会逐渐下降。通过科学的干预措施，如药物治疗、营养补充、运动等，可以有效改善骨密度，降低骨折风险。

比如，原发性骨质疏松症通过“药物+生活方式”干预，可以延缓骨流失、降低骨折风险。

继发性骨质疏松症多由甲亢、糖尿病、长期使用激素等疾病或药物引起。甲状腺功能亢进会导致骨代谢加速，长期使用糖皮质激素会抑制骨形成并增加骨吸收。治疗原发病后，骨质疏松症状可得到改善。

（作者为北京大学第一医院骨科主任医师）

《 人民日报 》（ 2025年03月21日 19 版）