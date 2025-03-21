中医有招治鼻炎（中医养生）

过敏性鼻炎，中医称之为鼻鼽，是一种常见的鼻部疾病。中医认为，其发病与肺、脾、肾三脏功能失调有关。

肺主气，司呼吸，开窍于肺鼻。肺气虚弱，卫外不固，就容易受到外邪的侵袭，导致鼻塞、流涕、喷嚏等症状。脾主运化，为气血生化之脾源。脾气虚弱，运化失常，就会导致水湿停聚，形成痰浊，上犯鼻窍，加重鼻塞、流涕等症状。肾主纳气，为先天之本。肾阳不足，温煦失职，就会导致鼻窍失养，出现鼻痒、喷嚏等症状。由此可见，过敏性鼻炎虽然表现在鼻部，但其根源在于肺、脾、肾三脏功能的失调。

中医治疗过敏性鼻炎并非单纯针对鼻部症状，而是注重整体调理，通过调理肺、脾、肾三脏功能，从根本上改善体质，增强机体抗病能力，从而达到标本兼治的目的。中医治疗过敏性鼻炎讲究辨证论治，根据患者的不同症状和体质，采取不同的治疗方法。

肺气虚寒型。表现为鼻痒喷嚏，清涕如水，畏寒怕冷，气短乏力。常用方剂有玉屏风散、桂枝汤等。

脾气虚弱型。表现为鼻塞较重，鼻涕黏白食欲不振，腹胀便溏。常用方剂有补中益气丸、参苓白术散等。

肾阳不足型。表现为鼻痒喷嚏，清涕长流，腰膝酸软，夜尿频多。常用方剂有金匮肾气丸、右归丸等。

《 人民日报 》（ 2025年03月21日 19 版）