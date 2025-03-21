“记忆咖啡馆” 有爱有温暖（无影灯）

“如果点了美式，却来了拿铁，请多包涵；如果点了小杯，却来了大杯，请别见怪！”一家咖啡馆吧台上的提醒标识，耐人寻味。

这家位于上海浦东新区洋泾社区文化活动中心的“记忆咖啡馆”，主要由轻度认知障碍老年人和社区志愿者组成。在这里服务的“老宝贝”们，在制作咖啡、接待客人的过程中，刺激和锻炼认知能力，预防和延缓认知衰退，提升自信心与价值感。咖啡馆既是轻度认知障碍老年人的社交平台，也是社会关爱认知障碍人群的一个窗口。

一杯咖啡，几多温情。随着人口老龄化进程加快和人均预期寿命延长，我国老年期痴呆患者数量持续增长，给个人、家庭和社会带来严峻挑战，成为一个重大民生问题。国家卫生健康委等15个部门联合印发的《应对老年期痴呆国家行动计划（2024—2030年）》提出，建立健全老年期痴呆防控体系，减少或延缓老年期痴呆的发生发展，提高老年人生命质量，促进实现健康老龄化。

每一名痴呆老人的背后，都有一群焦虑而无助的亲人。应对老年期痴呆是一项系统工程，既需要建立完善预防、筛查、诊疗、康复、照护综合连续防控体系，也需要动员更多力量营造尊重、理解、包容、关爱痴呆老年人的社会氛围，共同守护老年人的记忆。

开展认知功能筛查和早期干预。结合基本公共卫生老年人健康管理服务，推进65岁及以上老年人认知功能初筛。鼓励具备服务能力的医疗卫生机构对初筛阳性人群进行进一步认知功能评估，并开展健康教育、健康生活方式指导、危险因素管理和认知训练等早期干预工作。依托现有的社区活动场所，设置“守护记忆”社区认知训练活动站。由专业的社工团队定期组织开展认知刺激训练、生活技能训练、运动体能训练、社会活动和心理康复等认知干预活动。由专业的医疗团队制定个性化认知训练方案，指导患者家属或照护者开展居家训练，改善老年人认知功能。

增加痴呆老年人照护服务供给。建立居家、社区和机构相衔接的老年期痴呆照护服务模式，根据疾病不同阶段为痴呆老年人提供有针对性的照护服务。推动痴呆老年人家庭适老化改造，提升痴呆老年人居家生活的安全性和便利性。探索发展家庭养老床位，为痴呆老年人提供专业、规范的居家照护服务。加快建设养老服务机构中的痴呆老年人照护专区，鼓励支持建设痴呆老年人专门照护机构。将符合条件的痴呆老年人按规定纳入长期护理保险制度保障范围，减轻痴呆老年人家庭负担。

构建老年期痴呆友好的社会环境。加强痴呆老年人伤害风险防范和紧急救助服务，及时为痴呆老年人提供支持和帮助。充分利用社区服务资源，建立社区痴呆老年人支持服务网络。加强对痴呆老年人家庭照护者的社会支持，通过提供心理疏导和喘息服务等方式，切实减缓其精神与照护压力。向有需求的老年人免费发放定位黄手环、防走失定位贴等防走失用品，减少痴呆老年人的走失风险。

家家有老人，人人会变老。老年期痴呆既是家事，也是国事。破解“一人失智、全家失衡”的难题，需要全社会积极参与，共筑老年期痴呆防线，提高老年人生命质量，让更多老年人留住记忆、安享晚年。

《 人民日报 》（ 2025年03月21日 19 版）