约两成参与者睡眠时长不足6小时

今年3月21日是第二十五个世界睡眠日。睡眠健康事关身体健康。对此，人民日报社会版与人民日报法人微博共同发起互动调查和讨论，旨在了解公众的睡眠现状及困扰。网友积极参与互动调查。截至20日22时，总阅读量已突破3000万。

关于“每天睡眠时长”的互动调查显示，有21.8%的参与者表示睡眠时长不足6小时，65.4%的参与者为6—8小时，时长8—10小时的占10.8%，10小时以上的占1.9%。

关于“入睡需要多长时间”的互动调查显示，参与者中倒头就睡的占18.2%，5—10分钟的占28.7%，10—30分钟的占27.8%，30—60分钟的占14.8%，入睡困难、要1小时以上的占10.5%。

关于“睡眠困扰”的互动调查显示，参与者中存在入睡困难的占43.6%，夜间易醒的占19.1%，早醒的占11.6%，梦多的占10.5%，睡眠浅的占9.5%。

评论区里，大量网友留言：有人表示入睡很快、睡眠充足，也有人表示自己因为睡前刷手机、工作压力大等造成入睡困难。还有人存在打呼噜把自己打醒的现象。不少人有夜间睡眠易醒、睡眠浅且不连续、多梦等“碎片化睡眠”现象。

《 人民日报 》（ 2025年03月21日 11 版）