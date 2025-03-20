直播预告：从成人到青少年的全周期睡眠管理

睡眠是身心健康不可或缺的基石，它不仅能够恢复体力、巩固记忆、调节情绪，还能促进生长激素的分泌，维护免疫系统功能，确保身体各系统正常运作。长期缺乏充足睡眠则可能导致记忆力减退、免疫力下降、情绪波动大及多种慢性疾病风险增加。不同年龄段人群如何保持高质量的睡眠？出现睡眠障碍又该如何解决？

3月21日（周五）10:00-11:00，重庆医科大学附属第一医院精神医学中心主任况利、广州市妇女儿童医疗中心麻醉与围术期科主任宋兴荣、四川大学华西医院睡眠医学中心教授任蓉将做客“人民好医生”客户端直播间，与大家分享肾脏疾病防治相关的科普知识。

专家简介

况利，重庆医科大学附属第一医院精神医学中心主任。任中华医学会心身医学分会副主任委员，中华医学会精神医学分会常务委员、儿童学组组长，中华医学会行为医学分会常务委员、情绪与行为协作组组长，教育部高等学校精神医学专业教学指导委员会委员，司法部法医精神病鉴定专家等。

宋兴荣，广州市妇女儿童医疗中心麻醉与围术期科主任。任中华医学会麻醉分会委员兼小儿学组组长、中国医师协会麻醉分会麻醉治疗学组组长、广东省医学会麻醉治疗学分会主任委员、广东省医师协会麻醉科医师分会第四届主任委员、广东省医学会麻醉分会副主任委员等。

任蓉，四川大学华西医院睡眠医学中心教授。任中国医师协会睡眠医学专业委员会常务委员，中国睡眠研究会青年委员会副主委，中国睡眠研究会睡眠与心理专委会副总干事，四川省医学会睡眠医学专委会副主委。

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