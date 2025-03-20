直播预告：对抗慢阻肺——走进介入治疗

慢性阻塞性肺疾病（慢阻肺）是一种具有气流阻塞特征的慢性支气管炎和肺气肿，是可进一步发展为肺心病和呼吸衰竭的常见慢性疾病。慢阻肺的介入治疗是通过介入手段对慢性阻塞性肺病进行治疗的方法，不同的慢阻肺临床症状对应着不同的不同的介入治疗方式。常见的慢阻肺介入治疗有哪些方式？如何根据患者自身状况选择合适的治疗方式？

3月21日16:00至17:00，“人民好医生”客户端将邀请首都医科大学附属北京朝阳医院呼吸与危重症医学科主任医师王峰做客演播室，系统讲解慢阻肺的介入治疗。

专家介绍：

王峰，医学博士、主任医师、副教授、硕士研究生导师、首都医科大学附属北京朝阳医院呼吸中心常务副主任、内科教研室副主任、呼吸介入专业病房负责人。担任中华医学会呼吸病学分会青年委员、中华医学会呼吸病学分会呼吸介入学组委员、中国老年医学学会呼吸病学分会常务委员等学术组织职务。

擅长：肺结节/肿瘤/慢阻肺的微创介入诊疗。

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