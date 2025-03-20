直播预告：儿童神经眼科疾病如何及早发现？

我们的大脑约有45%与视觉系统有关，而眼部神经则是中枢神经系统的延伸。说起眼科疾病，您也许并不陌生；但是“神经眼科疾病”，您了解多少呢？出现哪些症状，您需要去神经眼科就诊？如果神经眼科疾病没有得到及时诊治，往往会造成严重的视功能损伤、低视力，甚至失明。

2025年3月21日15:00-16:00，国家儿童医学中心、首都医科大学附属北京儿童医院眼科主任医师彭春霞将做客“人民好医生”科普直播间，围绕儿童神经眼科疾病的发现与治疗等问题进行交流，欢迎届时收看。

嘉宾简介

彭春霞，国家儿童医学中心、首都医科大学附属北京儿童医院眼科主任医师，中国医师协会神经眼科委员；中国研究型医院学会神经眼科委员；海峡两岸医药卫生交流协会眼科学专业委员会；《Neuro-ophthalmology》杂志中文版编委。在儿童神经眼科疾病、早产儿视网膜病变、儿童葡萄膜炎等全身病相关性眼病、眼外伤及斜视弱视等疾病方面有深入的研究和丰富的临床经验。

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