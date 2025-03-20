直播预告：科学认知肉毒毒素 助推医疗健康行业行稳发展

肉毒毒素作为一种重要的生物制剂，近年来，在医疗美容和疾病治疗领域发挥着越来越重要的作用。如何科学认知肉毒毒素，推动其在医疗健康领域的规范应用，成为行业关注的焦点。那么，肉毒毒素通常适用于哪些疾病的治疗？肉毒毒素在医美领域有哪些应用？注射肉毒毒素有哪些注意事项？

3月21日10:00，“人民好医生”客户端邀请北京协和医院神经内科主任医师、中国神经科学学会神经毒素分会名誉主任委员万新华，中国医学科学院整形外科医院面颈整形科主任王太玲做客演播室，为大家详解肉毒毒素的相关知识，欢迎收看。

专家介绍：

万新华，北京协和医院神经内科主任医师、教授，博士生导师，中国神经科学学会神经毒素分会名誉主任委员，中华医学会神经科分会帕金森及运动障碍病学组副组长，中华医学会老年医学分会神经病学专业学组委员，中华神经科杂志编委, 中国神经精神科杂志编委，中国医师协会神经调控专业学组委员,国际头痛协会中国分会委员等。

王太玲，中国医学科学院整形外科医院面颈整形科主任，中国整形美容协会医美与艺术分会副会长，中国职业安全健康协会医美与整形安全专委会常委等。

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