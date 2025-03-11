直播预告：AI在青光眼管理中的突破与挑战

青光眼是一种致盲性眼科疾病，主要是由于眼压升高导致视神经损坏。它是全球第二大引起失明的疾病，仅次于白内障，且是第一位不可逆致盲的疾病。每年3月的第2周是世界青光眼周，旨在提高青光眼的知晓率，提高公众对青光眼的认知，更好地宣传和普及青光眼防治知识。今年世界青光眼周的主题是“AI协同护航，共防青光眼盲”，新技术新观念展现出了巨大的潜力和影响力，青光眼的诊疗如何发展？

3月14日15:00-16:00，清华大学附属北京清华长庚医院眼科中心主任医师张纯做客“人民好医生”客户端直播间，就AI在青光眼管理中的最新应用、发展等相关话题与网友们进行讲解与交流。

嘉宾简介：

张纯，清华大学长聘教授、北京大学二级教授、主任医师，清华大学附属北京清华长庚医院眼科中心副主任, 也曾受聘于香港大学眼科与视觉科学系名誉教授。学术兼职包括中华医学会眼科学会全国委员兼青光眼学组委员、中华预防医学会眼科分会常委、中国医师协会眼科分会常委兼青光眼委员会委员、中国老年保健协会眼病与慢病管理专委会主任委员、中国“一带一路”眼科联盟副主席，也是许多国际学术组织的委员。

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