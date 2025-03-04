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人民优选来了

春季吃笋正当时 一不小心变“春损”

陈子源

2025年03月04日08:59 来源：人民网

不食春笋，焉知春意。春笋作为“春季限定”美味之一，若食用不当可能变“春损”。春笋为啥好吃？如何正确食用？本期《人民优选来了》带大家来了解。

本期指导专家：浙江大学生物系统工程与食品科学学院教授李莉。

(责编：杨曦、高雷)




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