惊蛰时节饮食宜“减酸增甘”

本报北京3月3日电（记者王美华）今年3月5日是惊蛰节气，这是二十四节气中的第三个节气，标志着仲春时节的开始。此时，大地回暖，人们能明显感受到春天的脚步越来越近。中医专家提醒，此时养生的重点在于养肝护肝，保持心情舒畅，避免情绪波动过大，以免伤肝。同时，适当滋阴，使自己的精神、情志、气血也像春天一般舒展畅达。

首都医科大学附属北京中医医院妇科副主任医师肖潇介绍，起居方面，要保证充足的睡眠，尽量不超过晚上11时睡觉，早上6—8时起床。同时，不要急于脱掉冬衣，要遵循“春捂”原则，尤其是下肢和脚部的保暖，以防寒邪入侵。

“中医认为，春季属木，与肝脏相对应，惊蛰时肝气正旺。”肖潇介绍，饮食方面，应遵循减酸增甘的原则，因为酸入肝、甘入脾，减酸增甘才能达到补益脾胃的效果。此时，建议多吃一些大枣、山药、南瓜等甜味食物以滋养脾胃，还可以多吃一些具有升发阳气作用的食物，如韭菜、春笋、芽菜等。此外，还可适当多吃些清肝火食物，如芹菜、荠菜、菊花茶、梨等，有生津润燥的作用；少吃辛辣（辣椒）、油腻（烧烤）、过酸食物（醋、柠檬），以防肝火过旺。

肖潇提醒，惊蛰时节，气温变化大，人体容易受到风寒侵袭，加上病毒和细菌活跃，感冒、流感等呼吸道疾病高发。此时，可以通过艾灸大椎、肺俞等穴位来增强免疫力，预防疾病。惊蛰期间，肝阳之气渐升，阴血相对不足，人们容易出现情绪波动，如急躁、易怒等，甚至诱发情志方面的疾病，建议多参加户外活动，尝试八段锦、太极拳等舒缓的运动，通过肢体的伸展和呼吸的配合，畅通经络，培补元气，还可以配合按摩太冲穴，疏肝理气，调节情绪。