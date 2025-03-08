培育麻醉人才强化专科能力 激活公立医院发展“重要增量”

【观点摘要】

公立医院高质量发展聚焦于提高医疗质量、效率和满意度。麻醉学科要注重人才培养与专业能力建设，通过不断创新推动麻醉科研。同时，为基层培养医疗队伍，提升县级医院服务质量和医疗水平。

——缪长虹 复旦大学附属中山医院手术麻醉中心主任、中国医师协会麻醉学医师分会会长

对围手术期麻醉安全的重视要从大学教育开始。应增加实践操作课程比重，尽可能将实践教学贯穿整个课程体系，通过‘模拟教学—临床实践—教学查房’的三段式教学法，让学生在多维、沉浸式的模拟环境中反复练习围手术期麻醉安全评估的操作流程，提升实践能力和应急处理能力。

——曹君利 全国政协委员，徐州医科大学副校长、麻醉学院院长

随着我国医疗改革不断深化和群众健康需求日益多元，公立医院在保障和改善民生中发挥着重要作用。锻造专业队伍，加强学科能力，成为公立医院持续升级诊疗服务、探索高质量发展之路的“必答题”。

2025年全国两会期间，全国政协委员、徐州医科大学副校长、麻醉学院院长曹君利，与复旦大学附属中山医院手术麻醉中心主任、中国医师协会麻醉学医师分会会长缪长虹做客“人民会客厅·圆桌对话”，就公立医院麻醉学科人才培养话题进行了探讨，建议从科研创新、专业技能、基层水平、安全评估、教学实操等多维度强化麻醉医师队伍建设，助力更好推动麻醉学科可持续发展，为公立医院事业进步扎稳基石。

重视麻醉人才培养 向“新”助推医院发展稳行

作为医疗服务的基石，公立医院是保障公众健康的重要力量。在加强公立医院专科建设的进程中，关乎患者手术安全与舒适的麻醉学科是不可或缺的一环。

“作为现代医疗体系中的重要组成部分，麻醉医师的临床水平和服务质量直接关系到患者的治疗效果和生命安全，也影响着公立医院发展的整体进程与成效。”曹君利认为，一方面，培养优秀的麻醉学人才，有助于提升公立医院在手术麻醉、围术期管理、重症监护等方面的能力，为开展先进医疗技术和开创性手术提供强有力支撑；另一方面，麻醉学人才培养也为公立医院开展科研创新、教学培训等工作提供动力。

“提高医疗质量和安全、提高医疗运行的效率、提高医务工作者和病人的满意度，这三个‘提高’是公立医院高质量发展的重点任务。当‘高质量发展’聚焦到麻醉科的可持续成长层面，必然离不开人才培养与学科建设。”缪长虹谈到，打造优秀麻醉医师、促进学科发展的路径落在创新。“创新驱动发展战略正与医学各领域紧密结合，通过创新推动麻醉科研进步，实现麻醉学科跃升、麻醉人才提质，是强化专科能力的‘必选项’。

据介绍，近年来，复旦大学附属中山医院先后成立了上海市麻醉重点实验室、上海市麻醉医学临床研究中心，并陆续投入国家相关重点研发项目，意在为麻醉医师的成长和麻醉学科的发展夯基石、打基础。

教育与临床“无缝衔接” 多维提升基层诊疗服务

学科人才培养与公立医院高质量发展息息相关。《公立医院高质量发展促进行动（2021—2025年）》明确要求“建设高质量人才队伍”，并提出加强对急需专业人才的培养，以支撑相应高水平临床专科能力建设。立足临床需求、资源配置等学科实际，对麻醉人才培育新路径的探索持续在推进。

在曹君利眼中，随着新时代高等医学教育改革和以社会需求为导向的麻醉人才培养新思路的提出，对麻醉医师的教培应更加重视高等教育与临床实践的衔接。

对此，徐州医科大学麻醉学院围绕“强基—固本—拔尖”的人才培养新模式进行改革与实践。“‘强基’重在培养‘留得住’的基层人才，麻醉学院自2016年起每年招收培养定向麻醉学专业学生，帮助基层医院‘造血’，扩大基层麻醉医师队伍，提高专业技术水平。‘固本’意在培养骨干人才，学院改革了麻醉学本科教培方案和教学法，加强医学人文教育，强化科研思维和实践锻炼，培养医德高尚、知识宽厚、技能熟练的全面发展型麻醉人才。‘拔尖’则落笔在‘上得去’的创新人才，引入国际教育资源，将学历教育与职业教育、科学研究与技能培训、科学研究和教育教学有机融合，探索培育具有国际视野、学科发展意识和科研创新能力的拔尖人才”。

“为基层培养‘带不走的医疗队伍’，要落在医生专业能力、临床水平等综合素养的全面提高。”缪长虹认为，一方面可以“具体到点”，通过学科带头人或医院牵头，带上骨干力量深入基层，让知识、理念、技术等医疗资源切实下沉，以培训的形式手把手传授；也可以“形成面”，以提升县级医院服务质量为导向开展行动项目，广泛集结三甲医院麻醉科专家走访各地县医院，在交流指导中对县级医院的管理能力、服务能力、医疗质量和水平等多方面进行助力。

加强麻醉安全评估 锚定前沿优化实操教学

作为确保医疗质量和安全的必要环节，围手术期安全评估是公立医院高质量发展的重要内涵之一。麻醉安全在围手术期安全评估中扮演着关键角色。加强麻醉学临床技能培训教育，将为更好助力手术安全、保障患者生命健康提供支撑。

“随着个体生命进程的不断推进，机体中可能潜藏着未知的疾病，由于长期隐而未现，未能得到及时诊治，从而构成了潜在的健康风险。”在缪长虹看来，这些未知的风险因素，不仅会对患者的手术质量产生直接影响，还会在很大程度上干扰康复效果，也因此凸显出围手术期安全评估的意义。“在手术前，专业的麻醉人员会对患者进行全面评估，依据评估结果并结合患者的实际情况，对手术方案提出科学、合理的调整建议，并给出针对性的康复指导。如此可以尽可能保障围手术期的安全，也为临床诊疗的提质增效带来切实帮助”。

“对围手术期麻醉安全的重视要从大学教育开始。当前，麻醉学科大学教育对围手术期麻醉安全评估的理论知识传授得较为充分，在实践操作层面，特别是针对复杂病例的风险评估和个体化麻醉管理方案的制定等，仍有待加强教培。”曹君利对此建议，应增加实践操作课程比重，尽可能将实践教学贯穿整个课程体系，通过“模拟教学—临床实践—教学查房”的三段式教学法，让学生在多维、沉浸式的模拟环境中反复练习围手术期麻醉安全评估的操作流程，进而掌握实操的关键点，提升实践能力和应急处理能力。

曹君利还提议，在AI技术深度渗透麻醉质控、风险决策与围手术期管理的今天，可在课程中增加人工智能辅助麻醉临床等前沿内容，在帮助学生掌握最新的麻醉安全评估技术的同时，塑造兼具驾驭AI科技硬实力与人文关怀软实力的新麻醉人，推动技术与人文有机共生，真正服务于患者健康与安全这一终极使命。（冯斯正对本文亦有贡献）