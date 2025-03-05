张伯礼代表：加速AI医药科技成果转化 推动产业发展

“在人工智能爆发式成长的过程中，医药工业也要抓住这个机遇，从系统布局、科技支撑、转化应用等多个维度全面提升医药工业的高质量发展。”近日，全国人大代表，中国工程院院士、天津中医药大学名誉校长张伯礼在接受人民网记者采访时表示。今年两会，他带来了多个建议，包括用AI技术改造医药传统产业、以中医药服务转化推动银发经济发展等。

人工智能赋能医药工业高质量发展

今年是张伯礼作为全国人大代表履职的第18个年头，他谈到，当前，我国制药产业信息化、智能化水平总体还不高，与发达国家有较大差距，大部分中药企业实现了机械化制药，但尚未建立数字化的制药生产线。

生物医药产业是关系国计民生和国家安全的战略性新兴产业。在张伯礼看来，以Deepseek为代表的深度推理人工智能模型，将赋能医药工业，为制药企业带来从研发、生产、流通到终端消费全链条的质量提升。

“通过与生产供应上游供应商和下游用户的相关系统对接，制药企业可以合理高效地利用大健康数据、医疗大数据，制定更有针对性的研发方向和市场战略。”张伯礼说。

张伯礼建议，布局医药工业智能化战略规划与标准体系，制定全面的医药工业智能化发展战略规划，设立人工智能医药科技重大专项，并实施成果转化激励政策，加速人工智能医药科技成果从实验室到生产线的转化进程，从而推动产业发展。

“小切口”撬动银发经济“大市场”

人口老龄化是我国今后较长一个时期的基本国情。国家统计局的数据显示，2024年末我国60岁及以上人口达到31031万人，首次突破3亿人。

“随着老龄社会加速到来，我国正面临人口结构转型与经济增长动能转换的双重机遇。”在调研中，张伯礼发现适老化产品市场存在巨大缺口，亟待重视。他认为，这一领域不仅能够有效满足老年人的多样化需求，还能显著拉动银发经济增长，通过聚焦老龄化人群这一“小切口”，有望撬动银发经济迭代升级的“大市场”。

“中医药康养服务产品和内容相对单一、水平较低，药食同源产品利用不足，中医药应对老龄化方面的科技支撑有待提高……”张伯礼将问题进行一一梳理，并提出了自己的思考。

他建议，要建设具有中医药特色的老年服务转化示范区，吸引并鼓励产学研合作，探索中医药服务转化的新模式、新路径；设立专项研究，推动成果转化；开展老年共病中医药防治，提升老年人健康福祉。

张伯礼还表示，要做好适老化产品的推广应用，除日常餐饮外，针对不同银龄群体提供专属中医药特色药膳、保健食品、健康养生服务等，从而提升银龄群体的生活质量。