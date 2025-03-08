范先群代表：让AI技术用于健康管理，助力老年人健康长寿

“要加强老年人群健康管理，提高健康期望寿命。”近日，全国人大代表、上海交通大学副校长、中国工程院院士范先群在接受人民网记者采访时表示。

国家统计局数据显示，2024年末，我国60岁及以上人口达到31031万人，首次突破3亿人。如何帮助老年人拥有更高质量的晚年生活，是挂在范先群心头的大事。

在调研中，范先群发现，目前我国仍以预期寿命为指标，缺少针对健康预期寿命提升的策略与抓手。

针对老年人群，范先群建议优化健康管理服务，并研制老龄人口疾病预防与健康保健服务包，鼓励医疗机构提供定制化服务，纳入基本公共卫生服务体系。

近年来，在政策引导、技术突破和产业应用的多重驱动下，我国人工智能发展成就斐然。范先群也注意到了这一趋势，他认为新型数智科技正在重塑医疗与健康服务模式，“但就目前来说，科技应用与医疗健康服务体系缺乏针对性的深度融合，导致数智科技在提升健康预期寿命方面的效益尚不明确。”

范先群提出，一方面要支持人工智能（AI）医疗技术研发，推动AI在医疗影像分析、疾病预测、个性化治疗等方面的应用，提高疾病诊断的准确性，优化治疗方案；另一方面，可以利用知识图谱和语言大模型等新型技术，提供个性化、智能化健康教育，提升健康科普服务水平。

当前智能穿戴产业发展迅猛，智能手表、耳机等可穿戴设备受到市场青睐。范先群建议，鼓励企业创新研发和推广主动健康管理智能可穿戴设备、智能健康管理系统等，以便实时监测用户健康数据，提供个性化健康管理建议，预防疾病发生发展，提升老年人群健康意识。

范先群还建议，建立健康数据追踪与评估平台，整合个人健康记录、医疗资源使用等数据，制定统一的数据标准和接口规范，加强数据共享与交换，利用大数据技术进行数据分析与挖掘，提供健康趋势预测。