养老机器人：标准落地，未来已来

近日，国际电工委员会（IEC）发布了由我国牵头制定的养老机器人国际标准——IEC 63310《互联家庭环境下使用的主动辅助生活机器人性能准则》。该项标准依据老年人生理和行为特点，为各类养老机器人的产品设计、制造、测试和认证等提供基准，将引领全球养老机器人产业健康发展。

行业发展，标准先行。牵头制定世界首个养老机器人国际标准，表明我国高度重视养老机器人产业的发展，这是我国应对人口老龄化趋势的重要举措。创新研发养老机器人，推动智慧养老，成为一种破解社会养老能力不足的战略选择。

从产业基础来看，当前我国发展养老机器人已经具备相当的条件。随着5G、人工智能、物联网、云计算、大数据等新一代信息技术的蓬勃发展，以及AI芯片、传感器、伺服电机等关键零部件的日渐成熟，我国已经具备了发展养老机器人的良好条件。前不久，受邀参加民营企业座谈会的唯一一位90后王兴兴，就是机器人领域的深耕者。他创立的公司实现了四足机器人的规模化量产，并将产品单价降至万元级。这折射出当前我国养老机器人已经具备了大规模商业化应用的基础。

标准落地，未来已来。2025年总台春晚舞台上，那些穿着“大花袄”扭秧歌的机器人能够让人们直观地感受到，一个新的时代真的就要到来了。在视频类社交平台上随意搜索一下，机器人给老人喂饭、喂药，检查身体各项指标，搀扶老人散步，帮助失能老人上卫生间，打扫家庭卫生，甚至陪老人说话等各种场景都有所演绎。有人据此给养老机器人起了个新名字——“吉祥三宝（保）”，即保姆、保洁、保安。

毫无疑问，机器人提供养老服务的优势十分明显。它们不知疲倦、情绪稳定、功能强大，可以提供全天候服务、精准服务。我们丝毫不怀疑养老机器人的硬实力，尽管目前它们的功能可能还不完备，但随着大规模商用，技术定会加速进步和迭代。我国有超过4000万失能老人，他们兼具失能人群与老人的双重弱势。如果有养老机器人照顾他们的饮食起居，就能极大解决生活难题。更好推广养老机器人，不少家庭面临的现实困难将迎刃而解。

同时也要看到，发展养老机器人不能忽视老年人的尊严和情感需求。养老机器人终归不是人，而是机器，本质上是无感情的，AI可以赋予它们说话的能力，但没法让它们复刻父母与子女之间的亲情连接。事实上，养老机器人的功能越多，它们所服务的老年人与真实的人交流的机会就越少，这容易让老年人产生被遗弃感，伤害老年人的自尊。这也提示我们，养老机器人作为一种智慧养老的工具，是补充而不是替代。孝老首在敬老，不能将养老的伦理责任都推给养老机器人。（作者：钟超）