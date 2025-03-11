直播预告：青光眼手术后还会复发吗？

青光眼是一种致盲性眼科疾病，主要是由于眼压升高导致视神经损坏。它是全球第二大引起失明的疾病，仅次于白内障，且是第一位不可逆致盲的疾病。每年3月的第2周是世界青光眼周，旨在提高青光眼的知晓率，提高公众对青光眼的认知，更好地宣传和普及青光眼防治知识。今年世界青光眼周的主题是“AI协同护航，共防青光眼盲”。新技术新观念展现出了巨大的潜力和影响力，青光眼的诊疗如何发展？

3月12日15:00-16:00，解放军总医院眼科医学部眼科主任王大江做客“人民好医生”客户端直播间，就青光眼手术相关话题与网友们进行讲解与交流。

嘉宾简介：

王大江，中国人民解放军总医院眼科医学部眼科主任、主任医师、教授、博士研究生导师，享受军队优秀专业技术人才岗位津贴。中央军委保健委会诊专家，中国医师协会眼科分会青光眼学组委员，中国研究型医院学会眼科与视觉科学专业委员会常委，北京医师协会眼科分会青光眼学组委员，全军眼科委员会青光眼学组委员。

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