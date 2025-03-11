“幼有所育”如何不负所“托”

“带娃”，是一个让不少人“挠头”的话题。这不，河南省郑州市惠济区新城街道金杯社区居民梁英子，一度为“带娃”闹心。“做梦都希望有个‘家门口’的托育班，让人放心又安心！”梁英子的心声折射着育儿族的些许无奈。一边是需求旺盛，另一边是供给短缺。托育这件事如何才能办进老百姓的心坎里？

今年的政府工作报告提出，制定促进生育政策，发放育儿补贴，大力发展托幼一体服务，增加普惠托育服务供给。如何完善托育服务？围绕此话题，记者采访了代表委员。

提供多样化托育服务模式

不久前，梁英子圆梦了——她居住的金杯社区开起了托儿所，质优又价廉！“社区给托儿所减免了租金、物业费，相应的收费也降低了，每月约2000元。两个老师、一个保育员照顾十来个孩子，每天除了三餐还有两顿加餐呢。”她笑着说。

要普惠托育，就得降低成本，怎么降？政府得“搭把手”。重庆静昇律师事务所主任彭静委员建议，设立专项普惠托育资金，对类似机构给予补贴；通过土地、税收等政策优惠，鼓励社会资本参与筹建与运营，这些都能促进其降低收费，最终普惠于民。

不少代表委员还提到一种新型托育模式——老幼共育。

2024年，在北京市西城区德胜街道新北社区，全市首个社区普惠型养老育幼一体化试点——德宝托育中心正式开园，托育与养老相互嵌入，托幼区域和老人活动区连通，同在“一域”，让“一老一小”两不误，“朝夕美好”共呵护。

与城市相比，农村托育更要“因地制宜”。

当前，不少有条件的村镇都在为建好当地托育中心进行有益尝试。浙江安吉县天荒坪镇借助幼儿园迁址新建之际，将托育部纳入幼儿园，试点“托幼一体化”，解决婴幼儿托育需求。

安吉县余村村党支部书记汪玉成代表入户访民情，深感农村基础设施和托育机构的硬件条件相对有限，难以精准满足托育需求。他呼吁，整合多元化的社会支持体系，为农村儿童健康成长创造更好条件。

“城市或乡村，都不能‘一刀切’。”彭静委员说，“针对不同区域的需求情况，合理布局托育机构，提供多样化的托育服务模式；结合不同年龄段婴幼儿的特点，提供差异化服务，才能做好精准供给。”

构建专业化托育人才队伍

照护“小小孩”，靠的是什么？记者在采访中，对两个词印象尤深：耐心、专业。

“家长送孩子来，送的不仅是‘心尖上的宝贝’，更是家庭对未来的期望。我们唯有以爱意浇灌、以专业耕耘，才能让蓓蕾绽放、青苗拔节。”北京市北海幼儿园园长柳茹委员说。

不过，托育人才培养的短板亟待关注。四川省雅安市雨城区第二中学校长庹庆明代表调研发现，不少地方存在从业者年龄偏大、学历较低、专业培训不足、从业人员不稳定等情况。

“只有构建专业化师资队伍，才能提升育人品质。”柳茹委员建议，一方面，把好“用人关”，对托育教师进行统一资格认证，并定期做资格注册和考核；另一方面，加强职前、职后培训，比如提供系统的师范教育，定期组织托育教师参加专业培训，更新教育理念，提升相关技能。

“要优化培养课程和专业学科设置。”江西省教育厅原一级巡视员刘菊娇委员建议，针对尚未开设托育专业的职业院校，可从现有的3岁至6岁学前教育专业中开拓细分专业方向，增设0岁至3岁托育照护服务系列课程。

“既要培养人，更要留住人。”庹庆明代表认为，提升职业吸引力很重要。比如，设立合理的薪酬标准，通过提高工资待遇，吸引和留住高素质人员；优化职业路径，明确晋升通道，建立托育专业技术职称体系，提升托育人员的职业地位。

完善多维保障制度体系

带娃、工作如何两不误？在山东，一家名为“阳光大姐”的家政服务公司推出数十个“妈妈岗”，以灵活就业的方式，为宝妈重返职场提供助力。

“建议鼓励一些行业拿出部分专业技术和管理岗位，让更多想干事的‘宝妈’获得职业发展空间；在劳动权益方面，政府既要加强监督、巡查，也要推动法规政策与时俱进，为此类灵活就业方式提供保障。”庹庆明代表说。

柳茹委员表示，希望建立托育机构的审批制度，健全业务指导、督促检查、考核奖惩、安全保障和责任追究机制，加强对场所安全、卫生的定期督促管理。

“推行免费学前教育是一项系统性工程。”庹庆明代表认为，应尝试分阶段推进、完善财政保障机制，将免费学前教育纳入基本公共服务清单，确保财政投入的稳定性和可持续性。此外，还要根据实情，合理分配财政资金，优先支持薄弱地区和特殊群体。这样，才能真正实现幼有所育、不负所“托”。（本报记者 李晓 岳佳仪）