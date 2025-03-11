大食物观，管吃饱更管吃好

大食物观，一头连着田间，一头连着餐桌。政府工作报告提出，因地制宜推动兴业、强县、富民一体发展，做好“土特产”文章，发展林下经济，促进乡村特色产业延链增效、联农带农，拓宽农民增收渠道。

围绕如何丰富品种、提升品质、增加效益，记者采访了相关代表委员。

如何丰富品种？中国科学院地理科学与资源研究所研究员闵庆文委员说：“发挥农业生物多样性优势，挖掘地方特色品种，农林牧渔并举，构建多元化食物供给体系。”

如何提升品质？“提高农产品质量，发展生态农业，离不开科学的田间管理。建议完善农药化肥使用标准，夯实监管。”天津市东丽区华明街道胡张庄村党支部书记杨宝玲代表说。

河北省邯郸市涉县林业局正高级工程师刘素云代表建议增加林果产业资金投入，以项目制方式组织修剪、病虫害防治等田间管理。广西百色市田东县农业农村局芒果试验站站长陆弟敏代表说：“要加强耕地保护、全力提升耕地质量，才能确保良田长出优质的粮食、林地长出丰硕的果实。”

重庆市酉阳土家族苗族自治县天山堡村党支部书记冉慧代表建议出台更多支持生态农业和有机农业发展的政策措施，鼓励新型农业经营主体打造品牌，提高农产品的知名度。

“发展生态农业是保障食品安全的关键举措。”中国科学院成都生物研究所副所长陈槐委员表示，要聚焦抗病虫害有机作物育种、有机肥、土壤修复等关键技术，开展系统研发。

如何增加效益？“要大力发展农产品深加工，进一步延伸产业链条。”新希望集团有限公司董事长刘永好委员建议加大对农产品深加工企业的支持力度，鼓励企业引进先进技术设备，提升加工水平。

“做好‘海’文章，要进一步优化产业结构布局，整合育苗、养殖、加工、冷链物流资源，形成特色产业集群；开发高附加值产品，提升原料利用率。”福建省东山县澳角村党委书记、村委会主任林华忠代表说。蒙草生态环境（集团）股份有限公司创始人王召明代表建议，严厉打击食品安全违法行为，建立健全农产品质量安全追溯体系，确保消费者买到安全放心的食品。

（本报记者施钰、刘晓宇、丁志军、金歆、李维俊、游仪、李家鼎参与采写）

《 人民日报 》（ 2025年03月11日 11 版）