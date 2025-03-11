健全中医药师承教育人才培养体系

政府工作报告提出，完善中医药传承创新发展机制，推动中医药事业和产业高质量发展。

“促进中医药传承创新发展，关键在于中医药人才培养。中医蕴含着不少绝技，过去多靠师徒口传心授。师承教育是符合中医药人才成长和学术传承规律的教育模式，我连续多年在全国两会上提交关于中医药师承教育的建议，为的是促进中医药守正创新，把老中医的老手艺更好地传承发展下去。”浙江中医药大学党委书记黄文秀代表说。

开设“留小忠师承实验班”是浙江中医药大学推进中医药师承教育的一大特色。黄文秀代表说，2021年学校引进传统中医药文化传承大家留小忠教授，开设“留小忠师承实验班”，致力于培养会看病、看好病的高素质中医药人才。

“师承实验班教学有四个特点。”黄文秀代表介绍，一是突出“特色传承”，以传承气脉为基础，学生学习脉理、望诊、针刺、艾灸、推拿、汤药等古中医基本理论和临床技能。二是突出“仁心仁术”，在诊治过程中潜移默化培养学生高尚医德和精湛医术。三是突出“临床实践”，强调早临床、多临床、反复临床，每天安排学生临床实践。四是突出“治病救命”，培养会看病、能救命的中医传承人。

“实验班的学习方式很独特，强化具有古中医特色的灯芯草把脉、葫芦瓜扎针、静心打坐、呼吸吐纳等训练。”黄文秀代表说，通过按住漂浮在油上的灯芯草进行练习，学生不能让手指碰到油，也不能让灯芯草漂走，以此来提高他们切脉的指力和稳定性。经过跟师实践训练，学生在脉理、望诊、针刺、艾灸等方面进步明显。

如何进一步推动中医药师承教育的改革？黄文秀代表认为，首先要健全中医药师承教育本硕博人才培养体系。根据中医药人才成长规律和教育特点，科学制定本硕博人才培养方案，优化课程体系、学习内容、实践要求、考核标准，形成系统完备的人才培养体系。

“还要遴选具有良好口碑声誉、扎实学术造诣、独特技能方法、显著临床疗效的名中医等加入师承导师队伍，为中医药高素质人才培养提供有力保障。”黄文秀代表建议。

《 人民日报 》（ 2025年03月11日 11 版）