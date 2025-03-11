高质量赛事推动全民健身

日前，2025全国半程马拉松锦标赛（第1站）暨第八届眉山仁寿半程马拉松在四川省眉山市仁寿县鸣枪开跑，来自世界各地的2.5万名跑者参赛。

仁寿半程马拉松创办于2017年，2025年晋升为世界田联白金标赛事，是继上海马拉松、厦门马拉松之后，中国的第三场世界田联白金标赛事。今年2.5万个参赛名额的仁寿半程马拉松，其报名人数突破15万人，来自国内外20多个国家和地区。

仁寿县这样一个西部县城举办的半程马拉松赛事，何以能“跑”出世界田联白金标赛事？用仁寿县委领导的话说：“这既是全县上下在体育赛事工作中不断追求卓越、提升自身品质的结果，也是县委、县政府在推动全民健身、促进体育旅游融合发展、展示对外形象方面取得的重要成果。”

近年来，健康理念受到越来越多人的关注，跑步健身等成为广受欢迎的运动项目。为此，仁寿围绕一年一度的高质量半程马拉松赛事，加快补齐全民健身场地设施短板，完善全民健身公共服务体系，精心组织谋划“贯穿四季、覆盖全域、适宜群众”参与的精品赛事活动，构建起全民运动健身的良好格局，使“健康体育、快乐体育、幸福体育”理念深入人心。

目前，仁寿县建成体育公园15个，公园内配套有网球场、篮球场、足球场、健身步道等体育场地，每年服务群众约200万人次。

同时，仁寿县充分利用零星地块、边角地块等用地，合理规划空间，建设小型健身广场、口袋公园，配备健身器材，打造“15分钟健身圈”，让全县群众健身“举步可就”。