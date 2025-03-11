为阿尔茨海默病患者点亮记忆之光（老病新治）

本报北京电（记者熊建）日前，一位80岁阿尔茨海默病患者在位于北京的航空总医院接受了“颈深淋巴-静脉吻合术”（LVA）手术治疗，术后认知功能显著提升，记忆力明显改善。

患者确诊阿尔茨海默病6年，出现易怒、焦虑抑郁、记忆功能减退、言语混乱等症，睡眠增多，生活自理能力受限。航空总医院神经外二科经过测评和检查，确诊其为阿尔茨海默病中—重度。经神经外科、神经内科、麻醉科、心血管内科、呼吸与危重症医学科等多学科团队联合评估，严格筛选生物标志物，制定了“颈深淋巴—静脉吻合术”个性化手术方案。

中国微循环学会神经变性病专业委员会副主任委员兼秘书长、航空总医院神经内一科主任邢岩表示，阿尔茨海默病是一种复杂的神经退行性疾病，传统治疗方法多以药物为主，但疗效有限，尤其在中重度患者中，病情进展难以得到有效遏制。LVA手术不仅为患者及其家庭带来了希望，也为医学界探索阿尔茨海默病的治疗提供了新的思路，有望成为传统药物治疗的重要补充，尤其对于药物疗效不佳的中重度患者，可能带来更为显著的临床获益。

航空总医院神经外二科主任王林表示，阿尔茨海默病与脑内β-淀粉样蛋白和tau蛋白异常沉积密切相关，而脑淋巴系统功能障碍导致毒素清除能力下降是核心机制，越来越受到临床医师和相关科学领域专家的关注。“颈深淋巴-静脉吻合术”从病理机制入手，直击“脑内毒素淤积”核心问题，通过在颈部建立淋巴管与静脉的吻合通道，改善脑脊液淋巴引流，降低颅内压力，促进致病蛋白排出，从而延缓甚至逆转病情进展，为中-晚期患者提供了手术干预的可能。

国内多中心数据显示，“颈深淋巴-静脉吻合术”后患者简明精神状态量表评分提升30%—50%，部分患者认知功能较术前明显改善，术后次日即可恢复活动，住院周期缩短至5—7天，不仅改善了生活质量，还缓解了家庭与社会压力。

邢岩提醒，LVA手术仍处于临床探索阶段，其长期疗效和适用范围仍需进一步验证。未来需要更多的临床研究和病例积累，结合基础研究，以明确手术的最佳适应证、优化手术流程，进一步降低手术风险。此外，神经内科与神经外科等多学科的深度协作模式，也为其他复杂疾病的综合治疗提供了有益的借鉴。